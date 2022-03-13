Лідери скандинавських і балтійських країн зустрінуться в Британії для обговорення подальшої ізоляції РФ
Наступного тижня Велика Британія прийме лідерів північно-західних сусідів Росії для обговорення подальшої реакції на вторгнення РФ в Україну та нових шляхів ізоляції країни-агресора
Про це повідомляє Reuters.
Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прийме лідерів балтійських і скандинавських держав, щоб обговорити відповіді на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, включаючи пошук нових шляхів ізоляції російської економіки.
Лідери країн Об’єднаних експедиційних сил, очолюваного Британією угруповання, що складається з Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції, зустрінуться для переговорів у Лондоні у вівторок, 15 березня.
Очікується, що лідери узгодять додаткові військові навчання в Північній Атлантиці та Балтійському морі, а також обговорять війну в Україні та енергетичну безпеку.
"Європейська безпека похитнулася після нападу Росії на Україну, і разом із нашими партнерами ми вживемо заходів, щоб забезпечити, щоб ми вийшли з цього сильнішими та об’єднанішими, ніж раніше", - заявив Джонсон.
"Забезпечення стійкості до загроз Путіна має виходити за межі нашої військової бази - разом із нашими партнерами по Північному та Балтійському морям ми повинні забезпечити ізоляцію від втручання Росії та впливу на наші постачання енергії, економіку та цінності", - підкреслив британський прем'єр.
Нагадаємо, Британія ввела санкції проти сотень російських фізичних і юридичних осіб, пообіцяла поступово припинити імпорт російської нафти і заборонила російським компаніям залучати борги та акціонерний капітал у своєму фінансовому центрі.
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