Лідери скандинавських і балтійських країн зустрінуться в Британії для обговорення подальшої ізоляції РФ

Про це повідомляє Reuters.



Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон прийме лідерів балтійських і скандинавських держав, щоб обговорити відповіді на вторгнення президента Володимира Путіна в Україну, включаючи пошук нових шляхів ізоляції російської економіки.



Лідери країн Об’єднаних експедиційних сил, очолюваного Британією угруповання, що складається з Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Нідерландів, Норвегії та Швеції, зустрінуться для переговорів у Лондоні у вівторок, 15 березня.



Очікується, що лідери узгодять додаткові військові навчання в Північній Атлантиці та Балтійському морі, а також обговорять війну в Україні та енергетичну безпеку.



"Європейська безпека похитнулася після нападу Росії на Україну, і разом із нашими партнерами ми вживемо заходів, щоб забезпечити, щоб ми вийшли з цього сильнішими та об’єднанішими, ніж раніше", - заявив Джонсон.



"Забезпечення стійкості до загроз Путіна має виходити за межі нашої військової бази - разом із нашими партнерами по Північному та Балтійському морям ми повинні забезпечити ізоляцію від втручання Росії та впливу на наші постачання енергії, економіку та цінності", - підкреслив британський прем'єр.



Нагадаємо, Британія ввела санкції проти сотень російських фізичних і юридичних осіб, пообіцяла поступово припинити імпорт російської нафти і заборонила російським компаніям залучати борги та акціонерний капітал у своєму фінансовому центрі.



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