Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.

Ліга чемпіонів

Плей-офф, кваліфікація. Перші матчі

17 серпня

"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2

Голи: Жілберту, 9, Рамос, 37

"Карабах" (Азербайджан) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 0:0

"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Црвена Звезда" (Сербія) 3:2

Голи: П'єрро, 18, 51, Чері, 61 - Пешич, 27, Канга, 40

⏰ RESULTS ⏰



Wednesday wins for M.Haifa & Benfica as play-off first legs are completed.



One more step. Who will earn a #UCLdraw spot next week? ????‍♂️#UCL