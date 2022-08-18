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Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи

18 серпня, 2022 четвер
06:03
Спорт "Бенфіка" - "Динамо"

У середу, 17 серпня, були зіграні ще три матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.

Ліга чемпіонів

Плей-офф, кваліфікація. Перші матчі

17 серпня

"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2

Голи: Жілберту, 9, Рамос, 37

"Карабах" (Азербайджан) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 0:0

"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Црвена Звезда" (Сербія) 3:2

Голи: П'єрро, 18, 51, Чері, 61 - Пешич, 27, Канга, 40

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футбол
Динамо
Бенфіка
Ліга чемпіонів
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