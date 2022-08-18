Ліга чемпіонів: результати всіх матчів середи
У середу, 17 серпня, були зіграні ще три матчі плей-офф раунду кваліфікації Ліги чемпіонів
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч-відповідь "Динамо" проти "Бенфіки" пройде 23 серпня. Переможець зіграє у груповому етапі ЛЧ.
Ліга чемпіонів
Плей-офф, кваліфікація. Перші матчі
17 серпня
"Динамо" (Україна) - "Бенфіка" (Португалія) 0:2
Голи: Жілберту, 9, Рамос, 37
"Карабах" (Азербайджан) - "Вікторія Плзень" (Чехія) 0:0
"Маккабі Хайфа" (Ізраїль) - "Црвена Звезда" (Сербія) 3:2
Голи: П'єрро, 18, 51, Чері, 61 - Пешич, 27, Канга, 40
⏰ RESULTS ⏰— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 17, 2022
Wednesday wins for M.Haifa & Benfica as play-off first legs are completed.
One more step. Who will earn a #UCLdraw spot next week? ????♂️#UCL
- 9 серпня "Динамо" перемогло "Штурм" у повторному матчі 3-го раунду кваліфікації ЛЧ.
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