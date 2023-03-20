Лікування військових, посилення обороноздатності: Зеленський поговорив із канцлером Австрії Негаммером і прем'єром Нідерландів Рютте
Президент України Володимир Зеленський 20 березня провів телефонні розмови з федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером і прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте
Про це у своїх соцмережах повідомив Володимир Зеленський.
"Провів розмову з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував за приєднання Австрії до Core Group зі створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, за гуманітарну підтримкуУкраїні. Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема у лікуванні українців", - написав він у твіттері.
Також Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Із ним він обговорив практичну реалізацію української формули миру, інші важливі міжнародні заходи. Під час розмови було окремо відзначено поступ України в трансформаціях.
Президент наголосив, що діалог із Рютте матиме подальший розвиток в посиленні обороноздатності України.
- 16 березня Володимир Зеленський телефоном поспілкувався з британським прем'єром Ріші Сунаком, обговорювали економічну та оборонну підтримку України.
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