Про це у своїх соцмережах повідомив Володимир Зеленський.

"Провів розмову з Федеральним канцлером Австрії Карлом Негаммером. Подякував за приєднання Австрії до Core Group зі створення спецтрибуналу щодо агресії РФ, за гуманітарну підтримкуУкраїні. Обговорили ключові напрями посилення допомоги, зокрема у лікуванні українців", - написав він у твіттері.

Також Зеленський поговорив телефоном із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Із ним він обговорив практичну реалізацію української формули миру, інші важливі міжнародні заходи. Під час розмови було окремо відзначено поступ України в трансформаціях.

Президент наголосив, що діалог із Рютте матиме подальший розвиток в посиленні обороноздатності України.