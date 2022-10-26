Про це Ломаченко розповів у інтерв'ю Yahoo! Sports.

"Звичайно, реванш був би цікавим. Питання сьогодні полягає, у якій вазі. Ми чудово розуміємо, що спуститися в категорію 61,2 кг сьогодні Лопес навряд чи зможе. Що стосується мого підйому, зараз у мене є багато цікавих бійців у моїй вазі. Тож у найближчі рік-два я не думаю, що наш поєдинок можливий", - пояснив Ломаченко.

Він додав, що у найближчі два роки не збирається завершувати кар'єру.

"Я збираюся продовжувати кар'єру понад два роки. Я просто сказав, що маю багато можливостей у легкій вазі. Тут достатньо бійців, щоб битися з ними у найближчі два роки. Тому мені не потрібно підніматися у вазі, щоб побитися з Лопесом. А він не зможе спуститись сюди. Але я нічого не говорив про завершення кар'єри у найближчому майбутньому", - сказав Ломаченко.

Василь Ломаченко програв Теофімо Лопесу в жовтні 2020 року в бою за звання абсолютного чемпіона світу. Після цього американець втратив титули в поєдинку проти австралійця Джорджа Камбососа та перейшов у першу напівсередню вагу (до 63,5 кг).

Наразі усіма чотирма титулами у легкому дивізіоні володіє Девін Хейні зі США.

26 жовтня Василь Ломаченко заявив, що обрав у суперники маловідомого американця Джемейна Ортіса, через річну перерву в кар'єрі.

Також український боксер заявив, що у 2023 році хоче зустрітися з американцями Девіном Хейні та Джервонтою Девісом.

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