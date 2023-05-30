Лукашенко призначив новим головою прикордонного комітету Білорусі росіянина, який закінчив академію ФСБ
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко призначив новим головою прикордонного комітету Костянтина Молостова, який закінчив академію ФСБ
Про це повідомляє Белта.
Костянтина Молостова замінив на цій посаді Анатолія Лаппо, якого звільнили у запас. Новий головний прикордонник Білорусі до цього обіймав посаду начальника Гродненської прикордонної групи.
Молостов народився у російському Саратові. 1993 року він закінчив Алматинське вище прикордонне командне училище, у 2004-му — прикордонну академію Федеральної служби безпеки Росії, а у 2011-му — академію МЗС Білорусії.
- 20 травня за 20 км від кордону з Україною в Білорусі з'явилась нова лінія бетонних протитанкових укріплень "зуби дракона".
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