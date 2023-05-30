Про це повідомляє Белта.

Костянтина Молостова замінив на цій посаді Анатолія Лаппо, якого звільнили у запас. Новий головний прикордонник Білорусі до цього обіймав посаду начальника Гродненської прикордонної групи.

Молостов народився у російському Саратові. 1993 року він закінчив Алматинське вище прикордонне командне училище, у 2004-му — прикордонну академію Федеральної служби безпеки Росії, а у 2011-му — академію МЗС Білорусії.