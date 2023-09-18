"Люблін міг стати Бучею": міністр оборони Польщі звинуватив колишню владу в готовності здати території в разі нападу РФ

Про це Блащак повідомив у відеозверненні.

"Увага, увага! Уряд Туска (прем'єр-міністр Польщі у 2007-20014 роках Дональд Туск, - ред.) в разі війни був готовий віддати половину Польщі. План використання збройних сил, затверджений колишнім шефом міноборони Кліхом (Богдан Кліх, - ред.), передбачав, що самостійна оборона країни триватиме максимум два тижні, а на сьомий день ворог вийде до правого берега Вісли", - сказав Блащак.

Міністр оборони також додав, що це підтверджує генеральний командувач Збройних сил Польщі у 2015–2016 роках Мірослав Ружанський.

"Документи чітко показують, що Люблін, Жешув і Ломжа могли бути польською Бучею", - сказав Блащак.

Цю заяву міністр оборони Польщі зробив напередодні парламентських виборів у країні. Партія "Громадянська платформа", яка була правлячою в згаданий Блащаком період часу, наразі є головним конкурентом чинної правлячої партії Польщі "Право і справедливість".

У відео Блащак додав кілька фотографій самого документу, та показав кілька пунктів плану оборони, які передбачали, що польська армія захищатиме свої території, повітряний простір і територіальні води, щоб максимально затримати темп наступальної операції противника та зупинити його атаку на рубежах в районі річок Вісла та Вепр.

Планувалося, що після зайняття стратегічного периметра армія буде стримувати наступ РФ, утримувати плацдарми на правому березі Вісли та чекати підходу союзних військ НАТО.

Видання "Мілітарний" зазначає, що у 2011 році боєздатність польської армії була низька, тому польські військові планували оборону з огляду на доступні їм ресурси.

У 2020 році на навчаннях "Zima-20" були змодельовані можливі бойові дії 2011-го, які показали, що на п’ятий день конфлікту "ворог знаходився на лінії Вісли, йшли бої за Варшаву, стратегічні порти були заблоковані або захоплені".

Богдан Кліх в інтерв’ю Wirtualna Polska заявив, що такі документи мають залишатися захищеним, і висловив сумнів у профпридатності Блащака.

"У кожної країни, в тому числі у нас, було залізним правилом не обговорювати публічно оперативне планування. Йдеться як про плани, що були, так і про ті, що є чи будуть. Це найзахищеніші документи. Маю сказати, що оборона Польщі планувалась у межах Альянсу. Це надважливо. Якщо міністр забув, що ми є членом НАТО, він не придатний бути міністром", - сказав Кліх.

При цьому Кліх зазначив, що документ створили на основі Директиви з політичної та стратегічної оборони, виданої в межах Стратегії нацбезпеки, затвердженої президентом Лехом Качинським (засновник партії "Право і справедливість" - ред.) за зверненням уряду Ярослава Качинського (лідер цієї партії)є

Мірослав Ружанський, який кандидує в Сенат Польщі, назвав дії Блащака безвідповідальними.