Люстри Лофт – нині, стильне доповнення оригінального інтер'єру
Велика кількість стильових напрямків дійшли до нашого часу. Деякі з них відрізняються простотою, незвичністю і високою якістю, а деякі і зовсім поєднують в собі кілька видів напрямків
Нерідко сучасники організовують в своїх будинках або офісах стиль Лофт і не зайвим буде придбати люстри loft у відповідному виконанні. Вони можуть стати не тільки центральним елементом інтер'єру, але і яскравою системою освітлення.
Цьому стилю притаманні деякі елементи:
- стіни з цегли і без штукатурки;
- дерев'яні або бетонні підлоги;
- великі вікна і високі стелі;
- мінімальна кількість перегородок;
- комунікації, які залишаються на увазі.
У міру розвитку цього стилю виробники різних предметів і аксесуарів стали підтримувати Лофт, відповідно почали виготовляти продукцію у відповідному стилі. Світильники, люстри та інші джерела світла не стали винятком.
Особливості люстр Лофт
Основна функція – створення яскравого світла у великій кількості, в той час як функція прикраси йде на другий план. Все частіше і частіше такі люстри можна зустріти в звичайних будинках і квартирах з їх характерними рисами:
- лаконічність;
- простота ліній;
- грубуватість;
- недбалість.
Під час вибору необхідно враховувати ряд якостей і характеристик, притаманних практично кожній сучасній люстрі. Аналізуються показники потужності, матеріал виготовлення, габаритні розміри, кількість плафонів, вид освітлення і багато іншого.
Найчастіше люстри Лофт – це великі вироби, відповідно для компактних приміщень вони не підійдуть. Переважно використовується чорний або білий колір, хоча іноді застосовуються кислотні відтінки. Мінімум декору – ще одна особливість люстр такого виду.
Використання дерева повністю виключається. Прості геометричні форми вітаються. Більшість брендів використовують дорогі матеріали в виробництві і в результаті вартість люстр не дешева. Але отриманий результат дивовижний.
"Brille" – надійне джерело якісного освітлення
В інтернет-магазині "Brille" є велика кількість люстр на вибір. З огляду на особисті критерії і переваги, кожному вдасться зробити більш ніж вдалий вибір. Оформлення замовлення в режимі онлайн спрощується за рахунок використання відповідного функціоналу. Доставка можлива будь-яким транспортним перевізником на вибір. На території України також працюють фізичні магазини, куди можна піти і проаналізувати асортимент наочно.
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