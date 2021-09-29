Люстри Лофт – нині, стильне доповнення оригінального інтер'єру

Нерідко сучасники організовують в своїх будинках або офісах стиль Лофт і не зайвим буде придбати люстри loft у відповідному виконанні. Вони можуть стати не тільки центральним елементом інтер'єру, але і яскравою системою освітлення.

Цьому стилю притаманні деякі елементи:

стіни з цегли і без штукатурки;

дерев'яні або бетонні підлоги;

великі вікна і високі стелі;

мінімальна кількість перегородок;

комунікації, які залишаються на увазі.

У міру розвитку цього стилю виробники різних предметів і аксесуарів стали підтримувати Лофт, відповідно почали виготовляти продукцію у відповідному стилі. Світильники, люстри та інші джерела світла не стали винятком.



Особливості люстр Лофт

Основна функція – створення яскравого світла у великій кількості, в той час як функція прикраси йде на другий план. Все частіше і частіше такі люстри можна зустріти в звичайних будинках і квартирах з їх характерними рисами:

лаконічність;

простота ліній;

грубуватість;

недбалість.

Під час вибору необхідно враховувати ряд якостей і характеристик, притаманних практично кожній сучасній люстрі. Аналізуються показники потужності, матеріал виготовлення, габаритні розміри, кількість плафонів, вид освітлення і багато іншого.

Найчастіше люстри Лофт – це великі вироби, відповідно для компактних приміщень вони не підійдуть. Переважно використовується чорний або білий колір, хоча іноді застосовуються кислотні відтінки. Мінімум декору – ще одна особливість люстр такого виду.

Використання дерева повністю виключається. Прості геометричні форми вітаються. Більшість брендів використовують дорогі матеріали в виробництві і в результаті вартість люстр не дешева. Але отриманий результат дивовижний.







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