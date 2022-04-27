"Маємо інструменти, якими ніхто не може похвалитися": Путін пригрозив Заходу "миттєвою відповіддю" на втручання у війну РФ з Україною
Президент РФ пообіцяв Заходу "блискавичну" відповідь за втручання в ситуацію в Україні
Про це він розповів на засіданні Ради законодавців.
"Наші офіцери героїчно виконують свій обов'язок, всі завдання буде вирішено", - заявив президент.
У своїй промові він знову пригрозив наслідками країнам Заходу за втручання в ситуацію в Україні.
"Якщо хтось має намір втрутитися в події, що відбуваються з боку і створюватимуть для Росії загрози стратегічного характеру, наша відповідь на зустрічні удари буде блискавичною і швидкою. У нас є всі інструменти, якими не може похвалитися ніхто. А ми ними хвалитися не будемо, ми будемо їх використовувати, якщо буде потрібно", - сказав Путін.
Президент також повторив пропагандистські тези, що Київ приготував українському народу "роль видаткового матеріалу", і що влада України готувала атаку на Донбас.
Довідково. Рада законодавців – це дорадчий і консультативний орган при Держдумі та Раді Федерації, куди входять спікери обох палат парламенту, їхні заступники, голови комітетів Думи та СФ, і навіть спікери законодавчих зборів регіонів.
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