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Головна війна з Росією "Маємо розглядати як кордон небезпеки, а в перспективі - як із ворогом": Клімкін заявив про необхідність закрити кордон із Білоруссю
Ексклюзив

"Маємо розглядати як кордон небезпеки, а в перспективі - як із ворогом": Клімкін заявив про необхідність закрити кордон із Білоруссю

9 лютого, 2022 середа
22:37
війна з Росією Павло Клімкін

Ексочільник міністерства закордонних справ Павло Клімкін вважає, що Україна має серйозно розглядати загрозу з боку білоруського кордону

Про це він сказав під час "Великого ефіру Василя Зими" на Еспресо.TV.

Ексміністр відповів на питання, чи контактують зараз Україна та Білорусь.

"Контакти відбуваються, більш того, ми купуємо багато що. Лукашенко в кожному наступному інтерв'ю каже щось таке про нас, а ми все купуємо і купуємо. Питання - настільки це безпечно і надійно для нас. Путін нам відрізав вугілля в один день, про це всі говорили. Лукашенко прямим текстом сказав, що відріже, коли потрібно електрику", -  вважає Клімін.

Він прокометував інформацію щодо можлиивого розміщення військ РФ у Білорусі.

"Взагалі ми маємо розглядати кордон з Білоруссю як кордон небезпеки, а в перспективі, якщо Лукашенко цілком проковтне Путін, то тоді як кордон з ворогом. І нам потрібно говорити з нашими партнерами, щоб ми цей кордон закрили. Поки що Макрон каже, що начебто йому Путін сказвав, що не буде розміщувати війська в Білорусі, але я цьому не вірю на жоден процент, взагалі не вірю", - підсумував дипломат.
 

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Білорусь
Олександр Лукашенко
кордон
російські війська
Павло Клімкін
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