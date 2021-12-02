Маємо захистити людей, - Порошенко закликав закласти в бюджет-22 гроші на субсидії, індексацію пенсій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим

Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".



"І тут Остапа понесло. Він відчув прилив нових сил і шахматних ідей". Так би класик сказав про вчорашній день. Якщо користатися народною мудрістю, то як ступнув, так і брехнув. Послання обіцяв, неначе в нього перший день президентства, а вже завершується третій рік і треба тримати звіт. В бюджеті немає і сліду того, про що він говорив вчора. Ні витрат на економічні паспорти українців, ні 30 млрд на "велику термомодернізацію", - констатує Порошенко.



"Таке враження, що ми живемо в різних країнах. Народ живе в умовах низької вакцинації, рекордної смертності, в умовах недофінансування Державного оборонного замовлення, неіндексації пенсій, неіндексації зарплат. А влада живе в примарному мареві ілюзій", - зауважує лідер "Європейської Солідарності".



Порошенко наголосив, що міжнародні фінансові інституції вже переглянули прогноз ВВП України у бік зниження.



"На екваторі ніхто не сподівається на диво. Але ставимо лише найголовніші вимоги, щоб захистити людей. Перше - субсидії. Нам треба захистити місцеві громади, компенсувати і врятувати місцеве самоврядування і дати субсидії людям за простою формулою", - говорить Порошенко.



"Треба хоча б виконувати закон про поетапне збільшення зарплат вчителів. Хоча б компенсувати індексацію", - говорить Порошенко.



"Перелопатьте проект, але при свічках не знайдете, де ж там збільшення платні медикам, де 300% тим, хто працює з ковідними хворими. І якщо уряд хоче виконати обіцянку Зеленського - треба додати ще 50 млрд", - зауважує Петро Порошенко.



"23 млрд - і ми це вимагаємо - треба додати пенсіонерам на індексацію", - наголошує лідер партії.



Він обурився, що сторожем у супермаркеті можна заробити більше, ніж воїном, який боронить країну. "Тим більше, що 14 жовтня обіцяли підвищення. Три роки не підвищували. Саме зараз час виконати зобов'язання. Вимагаємо це зробити негайно", - закликав Петро Порошенко.