Маємо захистити людей, - Порошенко закликав закласти в бюджет-22 гроші на субсидії, індексацію пенсій, підвищення зарплат медикам, вчителям та військовим
П'ятий президент України, лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко жорстко розкритикував проект Державного бюджету на наступний рік. Він зауважив, що у документі "слуги" не передбачили грошей для тих масштабних обіцянок, які щедро роздав Володимир Зеленський у своєму посланні до Верховної Ради
Про це повідомляє пресслужба "Європейської Солідарності".
"І тут Остапа понесло. Він відчув прилив нових сил і шахматних ідей". Так би класик сказав про вчорашній день. Якщо користатися народною мудрістю, то як ступнув, так і брехнув. Послання обіцяв, неначе в нього перший день президентства, а вже завершується третій рік і треба тримати звіт. В бюджеті немає і сліду того, про що він говорив вчора. Ні витрат на економічні паспорти українців, ні 30 млрд на "велику термомодернізацію", - констатує Порошенко.
"Таке враження, що ми живемо в різних країнах. Народ живе в умовах низької вакцинації, рекордної смертності, в умовах недофінансування Державного оборонного замовлення, неіндексації пенсій, неіндексації зарплат. А влада живе в примарному мареві ілюзій", - зауважує лідер "Європейської Солідарності".
Порошенко наголосив, що міжнародні фінансові інституції вже переглянули прогноз ВВП України у бік зниження.
"На екваторі ніхто не сподівається на диво. Але ставимо лише найголовніші вимоги, щоб захистити людей. Перше - субсидії. Нам треба захистити місцеві громади, компенсувати і врятувати місцеве самоврядування і дати субсидії людям за простою формулою", - говорить Порошенко.
"Треба хоча б виконувати закон про поетапне збільшення зарплат вчителів. Хоча б компенсувати індексацію", - говорить Порошенко.
"Перелопатьте проект, але при свічках не знайдете, де ж там збільшення платні медикам, де 300% тим, хто працює з ковідними хворими. І якщо уряд хоче виконати обіцянку Зеленського - треба додати ще 50 млрд", - зауважує Петро Порошенко.
"23 млрд - і ми це вимагаємо - треба додати пенсіонерам на індексацію", - наголошує лідер партії.
Він обурився, що сторожем у супермаркеті можна заробити більше, ніж воїном, який боронить країну. "Тим більше, що 14 жовтня обіцяли підвищення. Три роки не підвищували. Саме зараз час виконати зобов'язання. Вимагаємо це зробити негайно", - закликав Петро Порошенко.
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