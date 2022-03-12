Макрон і Шольц після розмови з Путіним обговорили з Зеленським перспективи мирного врегулювання і злочини РФ
Після розмови з Володимиром Путіним щодо війни в Україні президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц зателефонували українському лідеру Володимиру Зеленському
Про це повідомив Зеленський у своєму Twitter.
"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора", - написав президент.
- Нагадаємо, у розмові з лідерами Німеччини та Франції 12 березня президент РФ звинуватив українські сили у "порушенні норм міжнародного права".
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