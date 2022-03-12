Макрон і Шольц після розмови з Путіним обговорили з Зеленським перспективи мирного врегулювання і злочини РФ

Про це повідомив Зеленський у своєму Twitter.



"Провів розмову з канцлером Німеччини Олафом Шольцом та президентом Франції Еммануелем Макроном. Говорив про протидію агресору, злочини РФ проти цивільних. Прошу партнерів сприяти у звільненні полоненого мера Мелітополя. Обговорили також перспективи мирних перемовин. Маємо спільно зупинити агресора", - написав президент.



Нагадаємо, у розмові з лідерами Німеччини та Франції 12 березня президент РФ звинуватив українські сили у "порушенні норм міжнародного права".