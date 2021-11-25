"Манчестер Юнайтед" знайшов собі нового головного тренера в Росії
Керівник зі спорту та розвитку московського "Локомотиву" Ральф Рангнік може стати новим головним тренером "Манчестер Юнайтед"
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією джерела, 63-річний Ральф Рангнік погодився очолити "Ман Юнайтед". Сторони домовились про контракт на 6 місяців. Після цього німець хоче отримати керівну посаду у структурі на 2 роки.
Далі перебіг подій залежить від "Локомотива". Московський клуб повинен дати згоду на розірвання контракту з Рангніком. В МЮ вважають, що цей пункт не стане проблемою.
З грудня 2018 року "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. За цей час команда не виграла жодного трофею. 21 листопада норвежця відправили у відставку.
Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні-2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступилися іспанському "Вільярреалу".
У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.
- 10 листопада повідомлялося, що новим головним тренером "Манчестер Юнайтед" може стати німець Ральф Рангнік, який є керівником зі спорту та розвитку московського "Локомотива".
- 17 листопада стало відомо, що екстренер "Реала" Зінедін Зідан не збирається на роботу в МЮ.
- 21 листопада "Ман Юнайтед" відправив Уле-Гуннара Сульшера у відставку.
- 22 листопада Зідан відхилив пропозицію "Манчестер Юнайтед", бо його дружина не хоче переїжджати в Англію.
- 23 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Ман Юнайтед" переміг іспанський "Вільярреал".
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