"Манчестер Юнайтед" знайшов собі нового головного тренера в Росії

Про це повідомляє The Athletic.



За інформацією джерела, 63-річний Ральф Рангнік погодився очолити "Ман Юнайтед". Сторони домовились про контракт на 6 місяців. Після цього німець хоче отримати керівну посаду у структурі на 2 роки.



Далі перебіг подій залежить від "Локомотива". Московський клуб повинен дати згоду на розірвання контракту з Рангніком. В МЮ вважають, що цей пункт не стане проблемою.

З грудня 2018 року "Манчестер Юнайтед" тренував Уле-Гуннар Сульшер. За цей час команда не виграла жодного трофею. 21 листопада норвежця відправили у відставку.



Найкращим результатом МЮ в Прем'єр-лізі при Сульшері стало друге місце у сезоні-2020/21. Також у 2021 році манчестерці вийшли до фіналу Ліги Європи, де поступилися іспанському "Вільярреалу".

У 12 матчах нинішнього сезону чемпіонату Англії МЮ набрав 17 очок і посідає сьоме місце. Команда програла п'ять із семи останніх матчів у АПЛ, зокрема, 20 листопада поступилася "Вотфорду" - 1:4.

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