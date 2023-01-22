Марокко передало Україні близько 20 танків, - ЗМІ
Армія Марокко передала ЗСУ близько 20 одиниць танків Т-72Б. В інтересах України їх відремонтували у Чехії й приблизно тиждень тому відправили на поле бою
Цю техніку можна було побачити під час візиту чеського прем'єра Петра Фіали до цехів компанії Excalibur Army у Штернберку, яка проводила їх реконструкцію, розповіло у неділю, 22 січня 2023 року, спеціалізоване військове видання Menadefense.
"Загалом марокканська армія мала 148 Т-72, 136 Т-72Б і 12 Т-72БК зі складів білоруської армії, закуплених двома партіями у 1999 та 2000 роках", - йдеться у матеріалі.
Тоді, для стримування алжирських бронетанкових дивізій, Марокко займалося створенням на півночі країни бригади з пострадянської техніки.
За інформацією Menadefense, рішення щодо поставки цих Т-72Б до України було прийнято "під час саміту у Рамштайні, який відбувся 26 квітня 2022 року і який організували США".
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"На цьому саміті Туніс і Марокко були єдиними країнами, які представляли Північну Африку. Туніс відправив два вантажні літаки до аеропорту Жешув у Польщі, який централізує матеріально-технічну допомогу Україні, і Марокко, схоже, наслідувало його приклад, надіславши не гуманітарну допомогу, а безпосередньо зброю", - зазначає видання.
На фотографіях за 9 січня з візиту прем’єрміністра Чехії, оприлюднених у відкритому доступі, можна побачити марокканські танки під час лінії ремонту.
"Найменше, що можна сказати, це те, що глибока реконструкція шасі танка вказує на це. що вони дуже погано підтримувалися і що Марокко не має засобів, щоб підтримувати їх у роботі", - підсумовує Menadefense.
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