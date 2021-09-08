Марсохід NASA планує вдруге добути зразок ґрунту

Про це повідомляється на сторінці космічного апарату у Twitter.

"Я добув свій перший зразок Марса, і я готовий добути другий зразок із цієї самої породи",- йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цього разу марсохід Perseverance зможе безперервно пройти весь процес від здобуття зразка марсіанського ґрунту до його поміщення в спеціальну трубку.

Нагадаємо, що 2 вересня марсохід NASA Perseverance вперше в рамках своєї місії добув зразки ґрунту на Червоній планеті.