Марсохід NASA планує вдруге добути зразок ґрунту
Марсохід Perseverance у рамках дослідницької місії Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору США готується добути вже другий зразок марсіанського ґрунту
Про це повідомляється на сторінці космічного апарату у Twitter.
"Я добув свій перший зразок Марса, і я готовий добути другий зразок із цієї самої породи",- йдеться у повідомленні.
Зазначається, що цього разу марсохід Perseverance зможе безперервно пройти весь процес від здобуття зразка марсіанського ґрунту до його поміщення в спеціальну трубку.
- Нагадаємо, що 2 вересня марсохід NASA Perseverance вперше в рамках своєї місії добув зразки ґрунту на Червоній планеті.
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