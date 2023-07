На таких темах акцентують міжнародні видання станом на ранок 6 липня.

Росіяни атакували Львів, це перша настільки масштабна атака на тилове місто

Російські ракети вбили щонайменше чотирьох людей і пошкодили десятки будинків у Львові в результаті найсмертоноснішої атаки на західноукраїнське місто, яке через свою віддаленість від лінії фронту майже не постраждало від найгірших наслідків війни, пише The Washington Post. Четверо загиблих та десятки поранених. Про інші локації ударів

Президент Володимир Зеленський пообіцяв дати відповідь на російську атаку, додавши, що вона буде "сильною". "Це найбільша атака на цивільну інфраструктуру Львова з початку повномасштабного вторгнення", – цитує видання львівського міського голову Андрія Садового.

Львів розташований близько до кордону з Польщею, наголошують у WP, і був звичною зупинкою для волонтерів, які прямують на передову з моменту повномасштабного вторгнення Росії минулого року.

Аналогічними повідомленнями із самого ранку вибухнули й решта великих західних медіа, зокрема, The New York times, BBC, The Guardian та інші.

Фото: Андрій Садовий

Контрнаступ ЗСУ відбуватиметься повільно в умовах очікування західної зброї

The Washington Post акцентує на заяві Володимира Зеленського, який сказав, що попередив США та інші західні країни, що контрнаступ відбуватиметься тим повільніше, чим більше часу знадобиться союзникам, щоб доставити необхідну обіцяну зброю та боєприпаси. Він наголосив, що Україна хотіла розпочати військову кампанію раніше, але потрібно було дочекатися передового озброєння.

Тим часом генерал Міллі зазначає: "Повільне просування є дуже свідомим". Він також додав, той факт, що довгоочікуваний наступ на окуповану Росією територію просувається не так швидко, як прогнозували багато експертів, його не здивував.

"Це буде дуже довго, і це буде дуже, дуже криваво, і ніхто не повинен мати жодних ілюзій з цього приводу, – говорить генерал Міллі. – Українські солдати наступають через мінні поля та окопи, і це буквально боротьба за їхнє життя. Так, звичайно, все йде трохи повільно, але це частина природи війни".

Разом із тим Gazeta Wyborcza пише про те, що українці задоволені результатами контрнаступу упродовж останніх днів, повідомляючи, що ЗСУ завдали росіянам значних втрат технічних та особових. Експерти американського Інституту вивчення війни (ISW) порівнюють нинішню кампанію більше з боями навколо Херсона. Там, як вони нагадують, українська армія чергувала "фази відносно раптового наступу з тривалими періодами підготовки, бої були зосереджені на знищенні російських сил і обмежених територіальних здобутках, які врешті-решт зробили російські позиції на західному березі річки нестійкими".

Фото: Генштаб ЗСУ