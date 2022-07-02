Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.

"Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи. Це найбільший економічний проект в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну", - сказав президент Володимир Зеленський.

Перший день конференції в Лугано - понеділок, 4 липня.

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