Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни, - Зеленський пояснив, чому Україні важлива конференція в Лугано
Президент Володимир Зеленський наголосив, що конференція в Лугано дуже важлива для України, адже головна її тема - відбудова нашої країни
Про це Зеленський сказав у вечірньому відеозверненні.
"Активно готуємось до початку спеціальної конференції в Лугано у Швейцарії. Масштабний міжнародний захід, присвячений відбудові нашої країни. Відбудові в широкому сенсі слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечну, сучасну, зручну, безбар'єрну. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції і, звичайно, реформи. Це найбільший економічний проект в Європі нашого часу і надзвичайні можливості показати себе для кожної держави, для кожної компанії, яких ми запросимо працювати в Україну", - сказав президент Володимир Зеленський.
Перший день конференції в Лугано - понеділок, 4 липня.
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