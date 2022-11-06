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Головна війна з Росією Майбутнє РФ може розвиватися за трьома групами сценаріїв, - викладач бізнес-шкіл УКУ й НаУКМА Пекар
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Майбутнє РФ може розвиватися за трьома групами сценаріїв, - викладач бізнес-шкіл УКУ й НаУКМА Пекар

6 листопада, 2022 неділя
18:32
війна з Росією Валерій Пекар

Ситуація в Росії може розвиватися за сценаріями консолідації влади, смути та контрольованої реконструкції постросійського, постімперського простору

Про це заявив викладач бізнес-шкіл УКУ та Києво-Могилянської академії Валерій Пекар в етері Еспресо.

За його словами, вдалося проаналізувати всі можливі сценарії розвитку ситуації у РФ. Загалом їх існує понад 15, але всі сценарії можна об’єднати в три групи.

"Перша група - консолідація влади. Влада в Росії продовжить утримуватись і посилюватись. Або Путін закручує гайки, на кшталт, сталінізації, або Путіна замінить якийсь інший яструб чи голуб. Це може бути псевдоліберал, якого показують Заходу, щоб зняти санкції та відновити спроможність російського військово-промислового комплексу", - зауважив Валерій Пекар.

Він зазначив, що існує майже 10 варіантів розвитку такого сценарію, але всі вони пов’язані з продовженням війни проти України: або негайно, або після перепочинку та відновлення, або заражене реваншизмом і бажанням помсти суспільство приведе до влади нацистів. Валерій Пекар додав, що в російській глибинці є запит на нацистську політику, про що говорять і соціологи з РФ.

"Це не в інтересах України, Європи, Америки. І це не в інтересах Росії, тому що війна є так само вбивчою для Росії. Треба зазначити, що Путін мусив зруйнувати власну країну, щоб почати руйнувати Україну", - підсумував викладач.

Друга група сценаріїв передбачає смуту, хаос, громадянську війну, насильство, появу великих приватних армій із важким озброєнням. За словами Валерія Пекаря, вони з’ясовуватимуть, хто головний, і єдиний спосіб це зробити - силове зіткнення представників усіх цих структур між собою.

"Це означає, що насильство може бути глибоким, захопити значну частину російської території, тривати довго. Це недобре так само і для України, і для Європи, і для Америки, тому що ядерна зброя потрапить до рук невідомо кого, а по-друге, це страшенна криза біженців, яка впливатиме і на Україну, і на Європу", - пояснив Валерій Пекар.

Третя група сценаріїв розвитку ситуації в РФ, на його думку, - це контрольована реконструкція постросійського, постімперського простору. Валерій Пекар зауважив, що для проведення реформ Росія мусить стати сучасною державою та відмовитися від своїх колоній.

"І не треба тут казати, що англійці, французи та голландці, іспанці силоміць захоплювали свої колонії, а російські території зібрані внаслідок добровільного входження. Ми прекрасно пам’ятаємо й жорстоке захоплення Казані, Астрахані, Сибірські походи та криваву війну на Північному Кавказі, яка тривала десятиліттями, якщо не більше", - наголосив він.

  • 6 листопада політолог Андрій Піонтковський зазначив, що вторгнення в Україну переросте у громадянську війну в РФ.

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Суспільство
Росія
ЄС
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