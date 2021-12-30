Майже 100 вчених: Стефанчук підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при Голові ВР

Про це він повідомив у Facebook.



"Щойно підписав розпорядження про утворення Науково-консультативної ради при голові Верховної Ради України. До неї увійдуть майже 90 фахових, авторитетних науковців і практиків у сфері права. Академіки, член-кореспонденти, доктори наук, професори, кандидати наук допомагатимуть в розробці важливих законопроєктів", - зазначив Стефанчук.



За його словами, вони працюватимуть над концепцією розвитку законодавства та його галузей, займатимуться систематизацією та моніторингом результатів законодавчої діяльності парламенту.

