Про це свідчить опитування, проведене Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 21–23 жовтня 2022 року.

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус" на тему, як українці бачать майбутнє України за 10 років. Респондентам під час інтерв’ю пропонували обрати, з яким із двох сценаріїв майбутнього України – оптимістичним чи песимістичним – вони є переважно згодними. 88% українців ствердили, що через 10 років Україна буде процвітаючою країною у складі ЄС. При цьому серед них 63% повністю поділяють такий погляд, а скоріше погоджуються – 26%. І тільки 5% респондентів просякнуті песимізмом: вони вважають, що за 10 років Україна буде спустошеною країною з відтоком людей.

І хоча оптимізм трохи знижується із заходу на схід, фактично в усіх регіонах абсолютна більшість з надією бачить майбутнє України (від 90% на Заході країни і до 76% на Сході). При цьому уточнюють, що необхідно враховувати: нинішній східний регіон – це Харківська і Донецька області, де рівень руйнувань і обстрілів особливо інтенсивний. Попри це 76% вірять у краще майбутнє (і лише 14% бачать у майбутньому руїну). На Півдні, де також інтенсивні бойові дії, успішною Україну через 10 років бачать 89% ( і лише 7% мають песимістичні настрої).

Абсолютна більшість оптимістично оцінюють майбутнє України і серед усіх вікових категорій. Зокрема, найменше оптимістів серед людей віком 60–69 років - 81%, 8% вважають, що це буде країна із зруйнованою економікою та відтоком людей, а 10% не можуть визначитись щодо цього. Натомість серед 18–29-річних показник оптимістично налаштованих становить 94%, а серед понад 70-літніх оптимістів 92%.

Цікаво, що респондентам, які оптимістично бачать майбутнє України за 10 років, Київський міжнародний інститут соціології поставив додаткове запитання: а чи готові вони терпіти матеріальні труднощі протягом 3-5 років для досягнення в майбутньому позитивного результату. Серед таких респондентів-оптимістів матеріальні труднощі, якщо у підсумку Україна стане успішною країною і членом Європейського Союзу, готові витерпіти 96%.

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