Про це заявив у понеділок, 11 квітня, Мануель Фонтейн, директор з надзвичайних ситуацій ЮНІСЕФ.



"З 3,2 мільйона дітей, які, за оцінками, залишилися у своїх домівках, майже половина може постати перед загрозою браку їжі. Через напади на інфраструктуру водопровідної системи та відключення електроенергії, в Україні близько 1,4 мільйона людей залишилися без доступу до води. Ще 4,6 мільйони людей мають до неї лише обмежений доступ, — сказав Фонтейн, виступаючи перед Радою Безпеки ООН. — Лише за шість тижнів майже дві третини всіх українських дітей були переміщені. Вони були змушені залишити все: свої домівки, школи, а часто й членів сім’ї".



Фонтейн додав, що ситуація для дітей в Маріуполі та Херсоні, ще гірша. Там "діти та їхні сім’ї нині тижнями сидять без водопостачання та каналізації, без регулярного постачання їжі та медичного обслуговування. Вони ховаються у своїх будинках та під землею, чекаючи, коли закінчаться бомби та насильство".

Директор ЮНІСЕФ з надзвичайних ситуацій також висловив свою стурбованість наявністю "вибухонебезпечних пережитків війни", які можуть вбивати та травмувати, а також перешкоджати освіті дітей по всій країні.

"Закриття шкіл по всій країні впливає на навчання і майбутнє 5,7 мільйонів дітей шкільного віку та 1,5 мільйона студентів у вищих навчальних закладах. На Донбасі ціле покоління дітей вже помітило, що за останні вісім років конфлікту своє життя та освіта змінилися", – сказав Фонтейн.



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