Про це Ринкевичс написав у твіттері.

"Це майже як репетиція захисної промови в Міжнародному трибуналі в Гаазі або в Нюрнберзі", - іронічно прокоментував він виступ Путіна на Валдаї.

Латвійський міністр ретвітнув допис кремлівської агенції РІА Новості: "Путін: не Росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій на Україні".

27 жовтня Путін виступив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" в Москві. Свій виступ Путін почав зі звинувачень на адресу Заходу, який буцімто "все звалює" на Кремль. Путін заявив що Заходу доведеться розпочати розмову про "спільне майбутнє".

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а зрештою стане "останнім імператором, який призвів до падіння імперії".

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