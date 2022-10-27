Майже репетиція захисної промови у Гаазі: глава МЗС Латвії про виступ Путіна на Валдаї
Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Ринкевичс прокоментував заяви президента РФ Путіна про те, що винуватцем війни в Україні є не Росія, а Захід
Про це Ринкевичс написав у твіттері.
"Це майже як репетиція захисної промови в Міжнародному трибуналі в Гаазі або в Нюрнберзі", - іронічно прокоментував він виступ Путіна на Валдаї.
Латвійський міністр ретвітнув допис кремлівської агенції РІА Новості: "Путін: не Росія, а саме Захід довів до сьогоднішньої ситуації та подій на Україні".
- 27 жовтня Путін виступив на пленарній сесії міжнародного дискусійного клубу "Валдай" в Москві. Свій виступ Путін почав зі звинувачень на адресу Заходу, який буцімто "все звалює" на Кремль. Путін заявив що Заходу доведеться розпочати розмову про "спільне майбутнє".
- Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк зазначив, що Путін мріяв увійти в історію як великий завойовник, а зрештою стане "останнім імператором, який призвів до падіння імперії".
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.13
Купівля 39.13Продаж 39.96
-
EUR
Купівля 38.35Продаж 39.36
- Актуальне
- Важливе