Медико-санітарна частина Ferrexpo придбала додаткові швидкі та нове медичне обладнання

Від початку повномасштабної війни в Україні компанія продовжує надавати медичні послуги не тільки своїм працівникам, жителям місцевих громад, а й внутрішньо-переміщеним особам на безоплатній основі. Доступні консультації терапевта, кардіолога, ендокринолога, офтальмолога, хірурга та інших фахівців, а також безкоштовні діагностика та обстеження.

Додатково МСЧ отримала нове медичне обладнання. Відтепер медики закладу мають змогу користуватися ультразвуковою системою APLIO A, що підвищить рівень діагностики захворювань на ранніх етапах.

Серед новинок медзакладу - система безперервного моніторингу глюкози в крові Guardian Connect CGM, яка дозволить краще контролювати ефективність лікування пацієнтів із захворюванням на цукровий діабет. А в кабінеті фіброгастроскопії з’явилася нова оглядова кушетка.

"Сучасне обладнання дозволяє нам значно підвищити рівень надання медичних послуг та злагоджено працювати. Нині маємо весь необхідний арсенал для надання догоспітальної медичної допомоги", - зазначила Ірина Рудометкина, головна лікарка МСЧ.​



Довідка про Ferrexpo:

Ferrexpo – швейцарська залізорудна компанія з активами в Україні. Акції Ferrexpo входять до преміального лістингу Лондонської фондової біржі за індексом FTSE 250 (тікер FXPO). Група виробляє високоякісні залізорудні окатки преміум-класу для металургійної промисловості, які порівняно з використанням більш поширених видів залізорудної сировини дозволяють зменшити викиди вуглецю і підвищити продуктивність виробників. Підприємства Ferrexpo забезпечують сировиною світову металургійну промисловість понад 50 років. У 2021 році Група виготовила 11,2 мільйонів тонн залізорудних окатків, завдяки чому компанія Ferrexpo стала 3-м найбільшим експортером окатків у світі з часткою ринку приблизно 9%. Група має широку клієнтську базу, до якої входять сталеливарні підприємства по всьому світу, у тому числі в Австрії, Німеччині, Японії, Південній Кореї, Тайвані, Китаї, Словаччині, Чехії, Туреччині, В’єтнамі та США. Додаткову інформацію можна знайти на сайті www.ferrexpo.com.