Мелоні каже російським пранкерам, що європейські лідери "втомилися" від війни в Україні, Росія за добу обстріляла понад 100 українських сіл і міст, а війна стає позиційною. Акценти світових ЗМІ 2 листопада

Про це і не тільки писали світові ЗМІ станом на ранок 2 листопада.

Мелоні каже російським пранкерам, що європейські лідери "втомилися" від війни в Україні

Прем'єр-міністрка Італії Джорджія Мелоні, думаючи, що вона розмовляє з офіційними особами Африканського Союзу, заявила двом російським пранкерам у телефонній розмові, що європейські лідери "втомилися" від війни в Україні.

Аудіозапис дзвінка, який відбувся у вересні, російський гумористичний дует "Вован і Лексус", чиї справжні імена— Володимир Кузнєцов і Олексій Столяров, опублікував в Інтернеті, повідомляє Politico.

Мелоні повідомила їм, що "втома" від війни наближається до межі.

"Я бачу, що є велика втома, мушу сказати правду, з усіх боків", — сказала вона. — Ми наближаємося до моменту, коли всі зрозуміють, що нам потрібен вихід".

Тим часом у заяві-відповіді офісу Мелоні йдеться про те, що вона "шкодує", що її "обдурив самозванець", який видав себе за голову виконавчої влади Африканського Союзу, блоку, що складається з 55 країн-членів.

Як підкреслює видання, витік цієї розмови стався в той час, коли президент України Володимир Зеленський звернувся до Заходу з проханням не послаблювати підтримку України.

Але у 13-хвилинній розмові Мелоні говорила не лише про Україну. Вона також розкритикувала міжнародних партнерів за те, що вони роблять недостатньо для вирішення проблеми міграції.

"Вони всі погоджуються з тим, що тільки Італія повинна вирішити цю проблему самотужки, — говорила вона. — Це дуже дурний спосіб мислення".

Проте, нагадує Politico, Мелоні — не перший високопоставлений політик, який потрапив у таку халепу. Зокрема, на початку цього року колишній канцлер Німеччини Ангела Меркель була обдурена парою, яка видавала себе за колишнього президента України Петра Порошенка.

Фото: gettyimages

Україна повідомила про наймасштабніші обстріли з боку Росії цього року, а війна перетворюється у позиційну

За останні 24 години Росія обстріляла понад 100 населених пунктів — більше ніж за будь-який інший день цього року, а головнокомандувач України попереджає, що війна з Росією переходить у нову стадію статичних і виснажливих боїв, яка може дозволити Москві відновити свою військову міць. Про це пише The Guardian.

У виданні підкреслюють, що це відбувається на тлі інформації про те, що Північна Корея поставила Росії артилерійських снарядів на два місяці.

"За останню добу ворог обстріляв 118 населених пунктів у 10 областях, — цитує медіа міністра внутрішніх справ України Ігора Клименка. — Це найбільша кількість міст і сіл, які зазнали обстрілів з початку року".

Повідомляється також про російський напад на нафтопереробний завод у Кременчуці, центральному промисловому місті. За словами Клименка, обійшлося без жертв, але майже 100 пожежникам знадобилося кілька годин, щоб загасити пожежу, що виникла. На Херсонщині є загиблі від обстрілів.

Тим часом, український уряд і Захід побоюються, що Росія посилить свої атаки на енергетичну інфраструктуру України напередодні холодної зими, як це було минулого року.

Посилаючись на дані розвідки, південнокорейський законодавець заявив, що Північна Корея надала Росії понад мільйон вкрай необхідних артилерійських снарядів в обмін на передові російські технології, які посилять озброєну ядерною зброєю армію Кіма.

У статті для журналу "Економіст", опублікованій у середу, генерал Валерій Залужний заявив, що його армія потребує нових ключових військових можливостей і технологічних інновацій, щоб вийти з нової фази війни, яка триває вже 21-й місяць.

Він описав ризики тривалих бойових дій з виснаженням сил.

"Зараз війна переходить у нову стадію: те, що ми, військові, називаємо "позиційною" війною статичних і виснажливих боїв, як у Першій світовій війні, на противагу "маневровій" війні руху і швидкості. Це буде вигідно Росії, дозволяючи їй відновити свою військову міць, що в кінцевому підсумку загрожуватиме українським збройним силам і самій державі", — пояснює Залужний.

На його думку, Збройні сили України потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з війни такого типу, а найважливішою з них є повітряна міць. Серед важливого зокрема й різноманітні дрони, аби завдавати ударів у відповідь, проводити розвідку, ловити дрони противника. А також РЕБи та засоби для ураження ворожої артилерії.

"Коли ми вперше отримали західну зброю минулого року, ми досить успішно виявляли та вражали російську артилерію. Але ефективність такої зброї, як "Екскалібур", американський снаряд з GPS-наведенням, різко знизилася через вдосконалення російських засобів радіоелектронної боротьби", — наголошує головнокомандувач.

Він також вказав на важливість нарощення резервів та складнощі у цьому питанні, зокрема й можливі ворожі удари по навчальних центрах, але й ухиляння частини українців від мобілізації.

"Позиційна війна — це тривала війна, яка несе величезні ризики для українських збройних сил та держави. Якщо Україна хоче вирватися з цієї пастки, нам знадобляться всі ці речі: перевага в повітрі, значно покращені засоби радіоелектронної боротьби та контрбатарейної боротьби, нові технології мінування та здатність мобілізувати і тренувати більше резервів", — підсумував Залужний.