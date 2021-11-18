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Головна Спорт Мені потрібно здобути право носити футболку "Барселони", - найтитулованіший футболіст світу

Мені потрібно здобути право носити футболку "Барселони", - найтитулованіший футболіст світу

18 листопада, 2021 четвер
22:57
Спорт Дані Алвес

Бразильський захисник Дані Алвес прокоментував своє повернення до іспанського топ-клубу

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За словами Алвеса, він прийшов у команду не для того, що просто "відбувати номер".

"Я тут, щоб грати та боротися за місце у складі, а не просто для того, що приємно провести час. Я багато працюю і тому зможу приносити користь колективу". Ми обговорювали з Хаві мою роль у команді. Так, я крайній захисник, але я не ставлю собі меж. Зараз я тренуюсь на позиції атакуючого хавбека. Боротимуся за місце у складі не через те, чого я досяг у минулому, а через бажання грати. Мені потрібно здобути право носити цю футболку", - сказав Дані Алвес.

Футболіст приєднався до "Барселони" в статусі вільного агента. Дані Алвес зможе виступати за клуб тільки з січня. Сторони підписали контракт до червня.

Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. За "Барселону" Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус". 

За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу. 

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футбол
трансфери
Барселона
чемпіонат Іспанії
Дані Алвес
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