Мені потрібно здобути право носити футболку "Барселони", - найтитулованіший футболіст світу
Бразильський захисник Дані Алвес прокоментував своє повернення до іспанського топ-клубу
Про це повідомляє Mundo Deportivo.
За словами Алвеса, він прийшов у команду не для того, що просто "відбувати номер".
"Я тут, щоб грати та боротися за місце у складі, а не просто для того, що приємно провести час. Я багато працюю і тому зможу приносити користь колективу". Ми обговорювали з Хаві мою роль у команді. Так, я крайній захисник, але я не ставлю собі меж. Зараз я тренуюсь на позиції атакуючого хавбека. Боротимуся за місце у складі не через те, чого я досяг у минулому, а через бажання грати. Мені потрібно здобути право носити цю футболку", - сказав Дані Алвес.
Футболіст приєднався до "Барселони" в статусі вільного агента. Дані Алвес зможе виступати за клуб тільки з січня. Сторони підписали контракт до червня.
Останнім клубом Дані Алвеса був бразильський "Сан-Паулу", який він залишив у вересні через борги. За "Барселону" Алвес виступав з 2008 до 2016 року. Також грав за іспанську "Севілью" та італійський "Ювентус".
За кар'єру бразилець здобув 46 титулів та вважається найтитулованішим футболістом світу.
- Нагадаємо, 6 листопада "Барселона" оголосила про призначення головним тренером Хаві.
- Одразу після призначення Хаві звільнив з "Барселони" тренера з фізпідготовки та фізіотерапевта.
- 12 листопада стало відомо, що "Барселона" домовилась про трансфер бразильського захисника Дані Алвеса.
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