Про це інформує в телеграмі Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Вогневе ураження 155-мм снарядами нанесли двом танкам, двом БМД та вантажівці з боєкомплектом російських загарбників.

"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 секунд – "До бою", дальність – 22 110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину. 55 секунд – відбій, зникли! Такий принцип бойової роботи наших воїнів", – коментують у Держспецзв'язку.

Українські військові 27 травня в районі Ізюму Харківської області знищили російський вертоліт Ка-52 "Алігатор".

27 травня у Херсонській області український винищувач МіГ-29 збив російський Су-35.

Українські артилеристи з 45-ї бригади опублікували відео, як знищили техніку та живу силу окупантів на Запоріжжі.

За день 27 травня українські військові знищили на Сході до 60 російських окупантів.

Нагадаємо, близько 29,8 тис. окупантів, 1322 танки, 503 безпілотники: Генштаб ЗСУ назвав втрати РФ за час повномасштабного вторгнення в Україну

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