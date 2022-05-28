Менш ніж за три хвилини. Українські воїни на CAESAR знищили два танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом окупантів
Три бойові екіпажі 55-ї окремої артилерійської бригади "Запорізька Січ" на французькому CAESAR знищили два танки, дві БМД та вантажівку з боєкомплектом військових РФ
Про це інформує в телеграмі.
Вогневе ураження 155-мм снарядами нанесли двом танкам, двом БМД та вантажівці з боєкомплектом російських загарбників.
"Все швидко і чітко. Прибули на позицію, …50 секунд – "До бою", дальність – 22 110 метрів, 4-5 пострілів за хвилину. 55 секунд – відбій, зникли! Такий принцип бойової роботи наших воїнів", – коментують у Держспецзв'язку.
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