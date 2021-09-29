Мер Запоріжжя написав заяву про відставку

Про це він заявив у середу, 29 вересня, під час засідання восьмої сесії Запорізької міської ради.

"Всі ви знаєте, що я був на лікарняному. Я вже тричі побував на операційному столі. Лікарі рекомендують мені поберегти здоровʼя. Попереду ще планові обстеження. Я маю намір піти з посади міського голови. Моя заява зараз знаходиться у керуючого справами. Я підписав рішення про позачергову сесію, де заяву буде розглянуто. Що стосується подальшого, то я не збираюся їхати з міста та буду займатися політикою. Партія Володимира Буряка "Єднання" і далі продовжить свою діяльність", - заявив Буряк.

Так, на позачерговій сесії депутати міськради мають затвердити відставку мера та визначитися, хто виконуватиме його обовʼязки.

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