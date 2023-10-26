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Мережа АЗК UPG запустила проєкт, який допоможе водіям почуватися краще, долаючи довгі відстані

26 жовтня, 2023 четвер
10:30
Суспільство

Українці щодня проїжджають сотні кілометрів, а із закриттям повітряного простору цифри на одометрі авто можуть сягати й тисяч. Хтось поспішає побачитися з родиною, хтось щойно перетнув кордон, доставляючи гуманітарний вантаж, а хтось саме зараз їде на фронт, щоб підсилити оборону країни. Втома за кермом – те, що відомо кожному водієві, незалежно від напрямків руху

Дбаючи про клієнтів, національна мережа АЗК UPG запускає соціальний проєкт "Енергія твого руху. Корисні поради водіям", спрямований на збереження здоров’я та гарного самопочуття українців, які багато часу проводять у дорозі.

"Ми часто бачимо втому. Водії зупиняються на АЗК, щоб заправити авто, та й самим зарядитися енергією. Саме турбота про клієнтів – те, що об’єднує команду UPG. Подумали, що ще можемо зробити, щоб допомогти автолюбителям комфортно, а головне – безпечно доїхати до місця призначення. І тут з’явилася ідея: поки авто заправляється, завжди є кілька хвилин. Можна просто зачекати, а можна провести їх із великою користю для здоров’я. У нашій рубриці ділимося, як раціонально використати цей час", – каже маркетинг-директорка мережі Надія Гануліч-Манукян.

У компанії переконані, що турбота про фізичне та ментальне здоров’я нації має величезне значення, адже щоб вистояти та перемогти, маємо залишатися сильними. Тож разом із зірковим тренером Ксенією Литвиновою, яка має 26-річний досвід у фітнесі, UPG записала серію кількахвилинних відео зі змістовними та професійними порадами. Проглянути їх можна на сайті компанії.

Прислухаються до порад і співробітники компанії, адже що таке втома після годин роботи на ногах, знайомо і їм.

"Я одразу погодилася на участь у проекті, адже у нас з UPG спільні погляди, принципи та бажання. Тут гарне обслуговування, якісна правильна їжа та є рух, а це – моя ідеологія. Вірю, що наші поради спонукатимуть людей більше дбати про себе та стануть гарною повсякденною звичкою", – прокоментувала Ксенія Литвинова.

Фітнес-тренерка наголошує, що саме фізична активність допоможе зняти стрес, неминучий сьогодні: "Зверніть увагу, наприклад, на вправи з дихання. Вони допоможуть самостійно та безплатно впоратися зі станом тривоги. Кожна хвилина, проведена з користю, має значення. Ранкові зарядки поліпшують кровообіг, метаболізм, додають енергії та підвищують настрій, а це все – про гормони. Навіть 18 хвилин прогулянки тричі на тиждень допомагають знизити рівень гормону стресу на 15%".

Розповідаючи про зміст відеороликів, Ксенія Литвинова також зазначила, що запорукою фізичного здоров’я є дисципліна та підтримка свого тіла активністю, яка приносить задоволення. Звісно, важливо правильно та збалансовано харчуватися. Щодо підтримки ментального здоров’я, варто вірити в себе та попри все зуміти налаштовуватися на позитив. Об’єднує фізичне та ментальне здоров’я – рух і турбота про себе.

Мережа АЗК UPG закликає українських водіїв не ігнорувати мову свого тіла, яка часто розповідає нам про втому. Вчасно робити перерви на відпочинок та користуватися порадами, які допоможуть поліпшити самопочуття усього екіпажу протягом подорожі.

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