Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурорами доведено, що з листопада 2022 по січень 2023 року, вже після деокупації українськими захисниками м. Лиману, місцевий мешканець відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування ЗСУ на території населеного пункту", - йдеться в поідомленні.

В ОГП уточнили, що координати зловмисник повідомляв через один із популярних месенджерів.

До оголошення вироку чоловік перебував під вартою.