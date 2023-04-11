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Мешканця Донеччини, який зливав дані про розташування сил оборони, засудили до 6 років тюрми

11 квітня, 2023 вiвторок
17:46
Кримінал суд

Суд дав 6 років тюрми мешканцю Лимана Донецької області, який передавав своїй знайомій через месенджер координати з місцями дислокації штабів ЗСУ

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокурорами доведено, що з листопада 2022 по січень 2023 року, вже після деокупації українськими захисниками м. Лиману, місцевий мешканець відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування ЗСУ на території населеного пункту", - йдеться в поідомленні.

В ОГП уточнили, що координати зловмисник повідомляв через один із популярних месенджерів.

До оголошення вироку чоловік перебував під вартою.

Новини
Україна
Донеччина
Офіс генпрокурора
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