Мешканця Донеччини, який зливав дані про розташування сил оборони, засудили до 6 років тюрми
Суд дав 6 років тюрми мешканцю Лимана Донецької області, який передавав своїй знайомій через месенджер координати з місцями дислокації штабів ЗСУ
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
"Прокурорами доведено, що з листопада 2022 по січень 2023 року, вже після деокупації українськими захисниками м. Лиману, місцевий мешканець відправляв своїй знайомій інформацію про місця розташування ЗСУ на території населеного пункту", - йдеться в поідомленні.
В ОГП уточнили, що координати зловмисник повідомляв через один із популярних месенджерів.
До оголошення вироку чоловік перебував під вартою.
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