Мешканцям столичної Оболоні рекомендують не виходити на вулицю через наближення активних військових дій
У зв’язку з наближенням активних військових дій мешканців Оболонського району просять не виходити на вулицю
Про це передає КМДА.
Киян закликають бути пильними та залишатися в приміщеннях – вдома або в укриттях.
"Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.ьЄдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що до Києва зайшли диверсійні групи РФ.
- Міноборони повідомило про знешкодження окупантів, які захопили українську військову техніку та перевдягнулися українськими військовими.
- Згодом військові збройних сил України знищили на столичній Оболоні ворожу диверсійно-розвідувальну групу.
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