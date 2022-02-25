Мешканцям столичної Оболоні рекомендують не виходити на вулицю через наближення активних військових дій

Про це передає КМДА.



Киян закликають бути пильними та залишатися в приміщеннях – вдома або в укриттях.



"Виходити на вулицю зараз дуже небезпечно у зв’язку із наближенням ворога.ьЄдиним винятком може бути необхідність переміщення в укриття у разі ввімкнення сигналу "Повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.



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