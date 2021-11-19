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Метью Брайза: Накопичення російських військ поблизу України схоже на вторгнення до Грузії

19 листопада, 2021 п'ятниця
11:30
Світ Метью Брайза

Колишній заступник державного секретаря США з європейських і євразійських справ Метью Брайза у Financial Times про ситуацію на східному кордоні України

Стаття у FinancialTimesпро Україну за 15 листопада під назвою “Україна попередила про дестабілізацію на кордоні” — це нагадування про те, що ми досі маємо вивчити уроки минулих взаємин із президентом Росії Владіміром Путіним.

Відмова російського міністра закордонних справ зустрітися зі своїми колегами з Німеччини і Франції викликає тривогу, але не є унікальною.

Влітку 2008 року, коли взаємини між Грузією і Росією були дуже напруженими, а російські війська проводили масштабні навчання біля грузинського кордону, мій російський візаві повідомив, шо ні він, ані його колеги, не зможуть зустрітися із представниками Німеччини, Франції, Великої Британії або ж зі мною. Це підірвало переговорний процес, який ініціювали в ООН, і який мав би послабити напругу між обома країнами. Очолювали цей процес ми.

Таким чином Росія отримала час для остаточної підготовки планів вторгнення і захопила Грузію вже за кілька тижнів після цього.

Зараз історія може повторитися. Поточна дипломатична відсутність Росії збігається із масштабним накопиченням ударних військ поблизу її кордону з Україною. Згідно з власною доктриною “гібридної”, або ж “нелінійної”, війни Москва одночасно з цим використовує поставки природного газу для економічного тиску на Україну (і на Європейський Союз). І водночас вона провадить юридичну кампанію проти Києва у Верховному суді Великої Британії.

Якщо припущення очільника української військової розвідки Кирила Буданова про те, що “Росія дислокувала майже 114 тисяч військовослужбовців на півночі, сході та півдні України” виявляться правдивими, то Росія може планувати повторення свого вторгнення до Грузії у 2008 році. Але цього разу вторгнення буде в Україну, де внаслідок конфлікту вже загинуло 14 тисяч українців.

Повномасштабна війна з Росією матиме трагічні наслідки не тільки для України. Вона також створить найбільшу безпекову кризу для найсхідніших членів НАТО, сусідів України, з часу їхнього вступу до альянсу два десятиліття тому.

І навіть якщо Москва стягує війська тільки для того, щоб отримати важелі впливу на Київ, поступки збоку Заходу загрожують тим, що російська загроза може опинитися на східному фланзі НАТО. 

Теоретично це може поставити НАТО перед жахливим вибором: дотримуватися свого колективного безпекового зобов’язання перед своїми найсхіднішими союзниками або воювати з Росією.

Financial Times

Переклад: Юрій Фізер

Суспільство
Україна
Донбас
Путін
США
Володимир Зеленський
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