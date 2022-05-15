Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо просто продовжити наші страждання і відкласти наступний етап війни, – Кулеба про переговори з РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба скептично висловився щодо можливої домовленості з РФ про припинення вогню.Київ не дозволить дипломатії продовжувати страждання українців
Про це розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю Bild.
"У перемир’ї немає нічого поганого, якщо це перший крок до розв'язання проблеми, коли українська територія буде звільнена", – сказав Дмитро Кулеба.
Утім міністр закордонних справ виступив проти припинення вогню, продиктованого Росією: "Ми не погодимося з тим, що це частина території. Ми готові до дипломатії, але ми не дозволимо дипломатії просто продовжити наші страждання і відкласти наступний етап війни".
Міністр вважає, що виграти чесну війну Росія не зможе, бо не вміє по іншому.
"Путін прорахувався. Він неправильно оцінив народ України та друзів, які стоять на нашому боці по всьому світу. Що мене здивувало: які вони безжальні, скільки звірств чинять. Вони не можуть воювати і виграти чесну війну, тому вони вбивають, ґвалтують і знищують. В Україні ми навіть не називаємо росіян тваринами, бо тварини поводяться краще за росіян", – висловився Дмитро Кулеба.
Також Дмитро Кулеба додав: "Я поняття не маю, ми будемо боротися стільки, скільки буде потрібно, щоб захистити його та створити стійкий мир".
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