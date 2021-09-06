Ми не ховаємося від зустрічі з Путіним, - Кулеба

Про це Кулеба заявив в ефірі одного з телеканалів, повідомляє Радіо Свобода.

“Ми не ховаємося від цієї зустрічі і готові до неї, але в нас складається враження, що саме російська сторона постійно знаходить відмовки, щоб цієї зустрічі уникнути”, – наголосив він.

Раніше 5 вересня в Кремлі заявили, що, мовляв, із боку Києва немає “взаємної політичної волі” до поліпшення відносин із Москвою. Як заявив речник Путіна Пєсков, лідер РФ нібито готовий зустрічатися з Зеленським.

Але при цьому речник наголосив, що підготовка такої зустрічі впирається в тему окупованого Росією Криму. Адже, нагадав він, Кремлеві кажуть, що Зеленський хоче під час цієї зустрічі обговорювати Крим.

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