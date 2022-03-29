"Ми не можемо дати те, чого у нас немає": міністр оборони Болгарії щодо заклику надати військову допомогу Україні

Про це повідомляє Balkan Insight, передає ЄП.

"Ми не можемо дати Україні те, чого у нас немає", – сказав Заков, пояснивши, чому країна вирішила не надсилати озброєння для протидії.

Заков назвав кілька сфер, у яких необхідно оновлювати військові ресурси країни.



Сюди входять розвиток можливостей артилерійського забезпечення, придбання 3D-радарів, будівництво системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, берегові ракетні системи та інше.

Коментар Закова прозвучав після заяви, яку підписали шість ексміністрів оборони, з закликом надіслати зброю українській армії.

"Болгарія має якнайшвидше стати частиною загальноєвропейської та євроатлантичної відповіді на агресію проти України", - йдеться у заяві.

За словами Закова, болгарська армія вкрай потребує посилення, перш ніж можна буде зробити будь-які такі кроки.

"Нам потрібна боєздатна армія, яка зможе нас захистити. Нам потрібно відновити ключові військові спроможності, але це означає серйозні витрати", - сказав міністр.