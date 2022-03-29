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Головна війна з Росією "Ми не можемо дати те, чого у нас немає": міністр оборони Болгарії щодо заклику надати військову допомогу Україні

"Ми не можемо дати те, чого у нас немає": міністр оборони Болгарії щодо заклику надати військову допомогу Україні

29 березня, 2022 вiвторок
19:49

Міністр оборони Болгарії Драгомір Заков заявив, що через низький рівень військових можливостей країна не буде надсилати зброю Україні

Про це повідомляє Balkan Insight, передає ЄП.

"Ми не можемо дати Україні те, чого у нас немає", – сказав Заков, пояснивши, чому країна вирішила не надсилати озброєння для протидії.

Заков назвав кілька сфер, у яких необхідно оновлювати військові ресурси країни.

Сюди входять розвиток можливостей артилерійського забезпечення, придбання 3D-радарів, будівництво системи протиповітряної оборони, безпілотні літальні апарати, берегові  ракетні системи та інше.

Коментар Закова прозвучав після заяви, яку підписали шість ексміністрів оборони, з закликом надіслати зброю українській армії.

"Болгарія має якнайшвидше стати частиною загальноєвропейської та євроатлантичної відповіді на агресію проти України", - йдеться у заяві.

За словами Закова, болгарська армія вкрай потребує посилення, перш ніж можна буде зробити будь-які такі кроки.

"Нам потрібна боєздатна армія, яка зможе нас захистити. Нам потрібно відновити ключові військові спроможності, але це означає серйозні витрати", - сказав міністр.

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Болгарія
військова допомога
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