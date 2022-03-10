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"Ми не стали рабами і ніколи не станемо": Зеленський подякував захисникам України за стійкість
Президент України Володимир Зеленський подякував усім, хто вже 15-й день обороняє країну від російських окупантів.
Про це йшлося у відеозверненні президента.
"Українці, наші захисники та захисниці, ми всі обороняємо нашу державу вже 15-й день. Ми вистояли. Українська армія відбиває атаки на ключових напрямках завдяки нашим військовим, нашим нацгвардійцям, прикордонникам, тероборонівцям, та усім хто долучився до оборони держави. Ми не стали рабами і ніколи не станемо. Бо це наш дух, це наша доля", – наголосив Зеленський.
Глава держави також додав, що гордість за Збройні сили України просто безмежна.
- Нагадаємо, Зеленський попередив російських пропагандистів, що вони так само будуть відповідати за свої дії, як і ті, хто наказує скидати бомби.
- Він також заявив, що гуманітарна катастрофа в Україні це – частина плану Росії. Таким чином окупанти хочуть принизити наших людей, щоб вони на колінах брали хліб та воду з їхніх рук.
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