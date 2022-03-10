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"Відповідатимете, як і ті, хто скидає бомби": Зеленський пообіцяв пропагандистам РФ засудження, конфіскацію майна та ненависть співгромадян
Президент України Володимир Зеленський попередив російських пропагандистів, що вони так само будуть відповідати за свої дії, як і ті, хто наказує скидати бомби
Про це він повідомив під час відеозвернення.
Президент заявив, що російські пропагандисти брешуть впевнено, як і завжди.
"Воєнні злочини не можливі без пропагандистів, які їх прикривають. Хочу сказати їм одну річ: ви будете відповідати, так само як і всі ті, хто наказує скидати бомби на мирних людей. Ми знайдемо всю власність пропагандистів та пов'язаних з ними осіб", – заявив Зеленський.
Глава держави також додав, що Україна зробить усе, щоб конфіскували власність пропагандистів всюди, де б вона не була.
"Ви ж любите багате життя, любите благополучні країни? У вас цього більше не буде. І це тільки початок. Вас притягнуть обов'язково до відповідальності за співучасть у воєнних злочинах. А потім вас зненавидять громадяни Росії, яких ви щоденно, багато років поспіль обманюєте".
Зеленський також наголосив, що війна ніколи не буває ізольованою, вона б'є як по жертві, так і по агресору.
- Нагадаємо, раніше повідомляли, що оточення і терор великих і малих міст ворог використовує для того, аби завдати найбільше страждань і зчинити психологічний вплив населенню.
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