Ми потрібні НАТО. Без України міцного Євросоюзу не буде, - Зеленський на форумі YES

Про це президент Володимир Зеленський заявив на панельній дискусії форуму YES, повідомляє Liga.

"Коли нам говорять про реформи в оборонному секторі або в армії, і що (нібито) через це Україна не вступила в НАТО, мені здається, що це не до кінця чесна думка", - сказав він.

Президент запевнив: "Ми готові до НАТО. Рівень нашої армії, наших фахівців, реформи, які ми проводимо, - це усе треба передусім нам, нікому іншому".

Зеленський також підкреслив, що Україна не просить і не збирається просити про те, щоб її кудись прийняли.

"Нам здається, що ми потрібні НАТО. Нам здається, що без України міцного Євросоюзу не буде. Я відкрито говорив про це і президентові США. Я вважаю, що без України НАТО втрачатиме. Я вважаю, що без України ЄС помалу слабшатиме", - сказав він.

Президент звернувся до лідерів Європи, частина яких, за його словами, не бажає бачити Україну в цих об'єднаннях : "Якщо ви хочете, щоб посилилася Росія - не беріть Україну (у ЄС і НАТО - ред.). Хочете, щоб ЄС і НАТО залишилися потужними, такі країни як Україна, велика, територіально найбільша в Європі... Хочете таких потужних партнерів? Так запрошуйте нас. А не так, як воно відбувається", - сказав глава держави.