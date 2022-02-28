"Ми вистоїмо, захищатимемо нашу землю": Зеленський опублікував кадри п'ятьох днів в Україні

Таке відео він опублікував у facebook.

На кадрах зображені події п’яти днів війни Росії проти України.

"Ми зможемо. Ми вистоїмо. Ми будемо захищати нашу землю до останнього", - підписав Зеленський такий ролик.

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