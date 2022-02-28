"Ми вистоїмо, захищатимемо нашу землю": Зеленський опублікував кадри п'ятьох днів в Україні
Президент Володимир Зеленський заявив, що українці захищатимуть свою землю до останнього і вистоять
Таке відео він опублікував у facebook.
На кадрах зображені події п’яти днів війни Росії проти України.
"Ми зможемо. Ми вистоїмо. Ми будемо захищати нашу землю до останнього", - підписав Зеленський такий ролик.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
29.25
Купівля 29.25Продаж 31.92
-
EUR
Купівля 33.04Продаж 35.79
- Актуальне
- Важливе