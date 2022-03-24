Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог, - Зеленський підсумував місяць війни проти Росії

Про це Зеленський сказав у відеозверненні.



"Українці! Українки! Усі наші герої! Вже місяць минув. Ми витримали у шість разів довше, ніж планував ворог. Ніж російське командування доповідало російському Президенту. Вони були впевнені, що Україна – це не держава. Вони були впевнені, що ми – це не народ. Вони обманули самі себе. Але нам немає до них діла. Це їхнє державне самогубство. А ми лише захищаємо своє життя. Свою свободу. Нашу власну державу. Наших дітей. А значить – наше майбутнє. Це війна за незалежність. І ми зобовʼязані перемогти."



Зеленський запевнив, що кожне місто, яке зруйнувала Росія, буде відбудоване.



"Кожне місто, яке героїчно чинить спротив, ми відбудуємо. За кожен злочин ми притягнемо окупантів до відповідальності. Житомир і Суми, Київ і Чернігів, Харків і Маріуполь, Волноваха і Миколаїв, Охтирка й Гостомель, Херсон і Одеса, Ізюм і Донецьк, і Луганськ, і Чорнобаївка... Усі наші люди будуть жити у вільній Україні. Після нашої перемоги. Яка настане тим швидше, чим більше ми будемо всі у єдності."



За словами президента, усіма своїми діями ми повинні спонукати Росію шукати мир.



"Ми всі – українці. Ми всі – європейці. Ми всі – вільні люди вільного світу. У єдності! На полі бою й на політичних посадах, на мітингах і на самітах, у роботі й у спілкуванні з людьми. Усіма своїми діями ми повинні спонукати Росію шукати мир. Усіма своїми діями ми повинні наближати перемогу свободи. Вічна памʼять усім, хто загинув за Україну! Вічна слава усім нашим героям! Слава Україні", - завершив свою промову президент України Володимир Зеленський.





Президент України Володимир Зеленський чекає саміти НАТО, ЄС і G7 і заявив, що має інформацію про те, що Росія вже почала працювати з деякими партнерами і лобіює свої інтереси війни.