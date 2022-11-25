Це екзистенційна та онтологічна війна. Війна за можливість бути у всіх сенсах цього слова для кожної зі сторін. Битва закінчиться перемогою когось одного і знищенням іншого. Не поразкою, а саме знищенням.

Такою цю війну зробила сама Росія. Вона не залишила шансу для нічиєї.

Ми переможемо, бо ми є природною спільнотою, органічною одиницею, чого не скажеш про російський простір, який є значно менш однорідним. Війна не розвалила нас, а зміцнила. Ми вже пройшли свій краш-тест. Вони ще ні. І є сумнів, що пройдуть.

Ми переможемо, бо ми є природною спільнотою, органічною одиницею, чого не скажеш про російський простір

Ми тут за своє, вони прийшли по сусіднє. І хай як вони не вважають наше своїм, воно все ж таки сусіднє. Ми можемо втратити, вони — не здобути. І це формує різну налаштованість нашу і їхню.

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Нам немає куди відступати, щоб врятуватися. Їм є куди відходити. Тому інстинктивно ми значно більш мотивовані боротися.

Джерело

Про автора: Михайло Басараб, політолог.

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