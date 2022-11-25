Ми вже пройшли свій краш-тест. Вони ще ні. І є сумнів, що пройдуть
Це екзистенційна та онтологічна війна. Війна за можливість бути у всіх сенсах цього слова для кожної зі сторін
Це екзистенційна та онтологічна війна. Війна за можливість бути у всіх сенсах цього слова для кожної зі сторін. Битва закінчиться перемогою когось одного і знищенням іншого. Не поразкою, а саме знищенням.
Такою цю війну зробила сама Росія. Вона не залишила шансу для нічиєї.
Ми переможемо, бо ми є природною спільнотою, органічною одиницею, чого не скажеш про російський простір, який є значно менш однорідним. Війна не розвалила нас, а зміцнила. Ми вже пройшли свій краш-тест. Вони ще ні. І є сумнів, що пройдуть.
Ми переможемо, бо ми є природною спільнотою, органічною одиницею, чого не скажеш про російський простір
Ми тут за своє, вони прийшли по сусіднє. І хай як вони не вважають наше своїм, воно все ж таки сусіднє. Ми можемо втратити, вони — не здобути. І це формує різну налаштованість нашу і їхню.
Читайте також: Українська Реконкіста
Нам немає куди відступати, щоб врятуватися. Їм є куди відходити. Тому інстинктивно ми значно більш мотивовані боротися.
Про автора: Михайло Басараб, політолог.
Редакція не завжди поділяє думки, висловлені авторами блогів.
Стежте за найважливішими новинами України! Підписуйтесь на нашу facebook-сторінку та телеграм-канал.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.73
Купівля 39.73Продаж 40.44
-
EUR
Купівля 40.22Продаж 41.24
- Актуальне
- Важливе