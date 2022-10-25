Про це у своєму виступі на саміті міжнародної Кримської платформи, заявив спікер Палати громад Великої Британії Ліндсей Гойл, повідомляє Укрінформ.

"Хвиля ракетних ударів по містах України була спрямована на парки і дороги, які використовує цивільне населення, доводячи, що це всього лише зло з боку агресора Путіна", - зазначив політик.

також він додав, що всі учасники саміту зможуть продемонструвати Путіну, що його дії лише зміцнюють їхню єдність у підтримці України.

"Ми будемо продовжувати приймати тих українців, які тікають від війни, надавати військове обладнання українській армії та навчати тисячі українських солдатів, щоб боротися з цим вторгненням», - пообіцяв спікер Палати громад Великої Британії.

Він зазначив, що Велика Британія повністю підтримує Україну та звільнення Криму.

"Разом надішлемо пану Путіну дуже чіткий меседж – він не може перемогти і не переможе. Переможуть мир і демократія в Україні, в тому числі в Криму", - сказав Гойл.

Як ми писали раніше, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Кримська платформа має сприяти деокупації і інших територій, які окупувала РФ

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