"Ми й далі прийматимемо українців, надаватимемо військове обладнання і будемо навчати солдатів": спікер Палати громад Британії Гойл
Президенту Росії Володимиру Путіну треба дати дуже чіткий меседж, що він не може перемогти і не переможе у розв’язаній ним війні проти України
Про це у своєму виступі на саміті міжнародної Кримської платформи, заявив спікер Палати громад Великої Британії Ліндсей Гойл, повідомляє Укрінформ.
"Хвиля ракетних ударів по містах України була спрямована на парки і дороги, які використовує цивільне населення, доводячи, що це всього лише зло з боку агресора Путіна", - зазначив політик.
також він додав, що всі учасники саміту зможуть продемонструвати Путіну, що його дії лише зміцнюють їхню єдність у підтримці України.
"Ми будемо продовжувати приймати тих українців, які тікають від війни, надавати військове обладнання українській армії та навчати тисячі українських солдатів, щоб боротися з цим вторгненням», - пообіцяв спікер Палати громад Великої Британії.
Він зазначив, що Велика Британія повністю підтримує Україну та звільнення Криму.
"Разом надішлемо пану Путіну дуже чіткий меседж – він не може перемогти і не переможе. Переможуть мир і демократія в Україні, в тому числі в Криму", - сказав Гойл.
- Як ми писали раніше, президент України Володимир Зеленський висловив сподівання, що Кримська платформа має сприяти деокупації і інших територій, які окупувала РФ
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