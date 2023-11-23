Міграція, ветеранська реінтеграція, Соня Сотник і Жадан: як пройшов другий день Українського Жіночого Конгресу

Про це розповідає "Еспресо", який виступив інформаційним партнером конгресу.

У другий день 7 Українського Жіночого Конгресу дискусії стосувалися участі жінок у процесах безпеки, міграції, репродуктивних прав захисників і захисниць та реінтеграції ветеранів і ветеранок.

Український Жіночий Конгрес презентував соціологічне дослідження, яке засвідчило, що 68% українських жінок, які перебувають за кордоном, мають намір повернутися в Україну.

"У дослідженні ми побачили важливі дані, які дозволяють нам стверджувати, що українські жінки готові повертатися та дієво долучатися до відбудови України, але в цьому процесі потребують підтримки – належного рівня безпеки, справедливих економічних можливостей та якісної освіти для дітей", – зазначила Світлана Войцеховська, співзасновниця Українського Жіночого Конгресу, під час презентації дослідження*.

Представниці силових, правоохоронних та антикорупційних відомств зазначили, що почали проводити гендерні аудити своїх установ і фіксують зростання кількості жінок-працівниць, у тому числі на керівних посадах.

Співзасновниця Українського Жіночого Конгресу віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк нагадала, що саме в тому і полягає завдання УЖК – формувати візію гендерного паритету і втілювати її в життя.

"Я хочу виділити декілька суттєвих змін у темі гендерної рівності. Скасовано список з понад 450 заборонених для жінок професій. Ухвалено закон про рівні права і можливості для чоловіків і жінок у проходженні військової служби. Встановлено гендерні квоти у виборчих списках партій на рівні 40%. Прийнято Стратегію подолання гендерного розриву у заробітних платах. Це ті досягнення, якими можна і треба пишатися! І ми не маємо наміру зупинятися!" – зазначила Олена Кондратюк.

Ще одне досягнення – ухвалення закону про забезпечення прав учасників війни на біологічне посттравматичне батьківство та материнство. Тепер військові ЗСУ отримають можливість безкоштовно вилучати та зберігати свої репродуктивні клітини, щоб у разі поранення на фронті, яке впливає на статеві функції, чоловіки та жінки пізніше змогли мати дітей.

Питання репродуктивних прав захисників і захисниць стало предметом детального обговорення на 7 Українському Жіночому Конгресі.

Співзасновниця УЖК Марія Іонова заявила, що Конгрес домагатиметься реалізації цього закону.

"Наш шлях до реалізації – це не тільки ухвалення закону, а щоб ми з вами стали свідками, як військовослужбовці та військовослужбовиці скористалися цією послугою та мали дітей, а ми їх привітали з цією подією", – сказала Марія Іонова.

Окремо було обговорено питання реабілітації ветеранів і ветеранок.

Роль жінок і гендерні стереотипи в культурі обговорили ведуча "Радіо Рокс" Соня Сотник та музикант і письменник Сергій Жадан. Жадан розкритикував ставлення до культури з боку держави за "залишковим принципом".

"Це яскраво характеризує радянську і пострадянську модель: от культурка, на ній ми нічого не вкрадемо, то хай там сидить жінка і займається хоровим співом. Це зневажливо і до жінок, і до культури. У цьому власне велика проблема культурних трансформацій в нашій країні ", – сказав Сергій Жадан.

*Дослідження "Передумови повернення в Україну для участі у відбудові українських жінок, які знайшли тимчасовий прихисток за кордоном" проведено компанією Periscope Research у співпраці з Освітнім кластером "Мрій.Дій" (Польща) на замовлення Українського Жіночого Конгресу за підтримки проєкту U-LEAD з Європою 1-12 листопада 2023 року. Опитано 800 українок у 18 країнах Європи.