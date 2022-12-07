Про це повідомляє Reuters.

Зазначають, що вивчення цього питання допоможе військовим переконатися в тому, що Пентагон правильно розрахував кількість зброї, яка може знадобитися в майбутніх операціях чи в разі можливих конфліктів.

"Ми проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких ми маємо кілька по всьому світу на різних театрах, складені правильно з урахуванням правильних оцінок та реалій", - сказав Міллі.

Він також додав, що за необхідності військове керівництво Штатів буде звертатися до виробників зброї для поповнення арсеналу. Це буде зроблено для того, щоб переконатися у наявності необхідного виду та рівня запасів.

4 грудня США заявили, що Росія надто швидко використовує свої боєприпаси й не може самостійно виготовити їх для поповнення запасів.