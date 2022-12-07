Міллі: США стежать за кількістю використаних РФ боєприпасів, щоб переконатися у правильності своїх оцінок
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів США Марк Міллі заявив, що Штати вивчають, скільки Росія використала боєприпасів у війні проти України
Про це повідомляє Reuters.
Зазначають, що вивчення цього питання допоможе військовим переконатися в тому, що Пентагон правильно розрахував кількість зброї, яка може знадобитися в майбутніх операціях чи в разі можливих конфліктів.
"Ми проводимо аналіз, щоб переконатися, що наші плани на випадок надзвичайних ситуацій, яких ми маємо кілька по всьому світу на різних театрах, складені правильно з урахуванням правильних оцінок та реалій", - сказав Міллі.
Він також додав, що за необхідності військове керівництво Штатів буде звертатися до виробників зброї для поповнення арсеналу. Це буде зроблено для того, щоб переконатися у наявності необхідного виду та рівня запасів.
- 4 грудня США заявили, що Росія надто швидко використовує свої боєприпаси й не може самостійно виготовити їх для поповнення запасів.
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