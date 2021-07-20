Міненерго планує збільшити норму запасів вугілля на початок опалювального сезону на 1 млн тонн

Про це у Facebook повідомила пресслужба Міністерства енергетики.



"Міненерго підготувало проєкт оновленого графіку накопичення запасів вугілля на кінець кожного місяця 2021 року на кожній станції. Проєктом передбачено суттєве збільшення загальних обсягів вугілля, що мають бути накопичені на початок осінньо-зимового періоду (ОЗП), - на понад 1 млн тонн", - йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що станом на сьогодні запас вугілля на складах становить 1,2 млн тонн. Запас газу у підземних сховищах складає 16 млрд куб.м із 17 млрд куб.м запланованих.



Крім того, додали у пресслужбі, на сьогодні на атомних електростанціях відремонтовано 8 енергоблоків, або 54%, в ремонті перебуває 4 енергоблоки; на теплових електростанціях відремонтовано 23 енергоблоки або 46%, в ремонті перебуває 7 енергоблоків; на теплоелектроцентралях відремонтовано 3 енергоблоки або 34%, в ремонті перебуває 3 енергоблоки; на гідроелектростанціях виконано ремонти та реконструкцію на 4 гідроагрегатах або 12%, в ремонті перебуває 23 гідроагрегати.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb