Мінфін погасив останній випуск єврооблігацій під гарантії США на $1 млрд

Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.



Згідно з повідомленням, Мінфін погасив третій і останній випуск ОЗДП під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд, в тому числі $1 млрд погашення єврооблігацій і $7,35 процентних платежів.



"Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий - в травні 2020 року", - зазначили у пресслужбі.



У пресслужбі нагадали, що випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою $1 млрд було здійснено у 2016 році з процентною ставкою 1,471% на рік.

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