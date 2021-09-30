Мінфін погасив останній випуск єврооблігацій під гарантії США на $1 млрд
Міністерство фінансів погасило останній випуск облігацій зовнішньої державної позики (ОЗДП) під гарантії США на $1 млрд
Про це повідомила пресслужба Міністерства фінансів.
Згідно з повідомленням, Мінфін погасив третій і останній випуск ОЗДП під гарантію США. Загальна сума платежу становила понад $1 млрд, в тому числі $1 млрд погашення єврооблігацій і $7,35 процентних платежів.
"Це останній з трьох випусків єврооблігацій під гарантію США, здійснених у 2014-2016 роках за ставкою менше 2% річних, перший з яких був погашений в травні 2019 року, а другий - в травні 2020 року", - зазначили у пресслужбі.
У пресслужбі нагадали, що випуск ОЗДП під гарантію США номінальною сумою $1 млрд було здійснено у 2016 році з процентною ставкою 1,471% на рік.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.48
Купівля 26.48Продаж 26.7
-
EUR
Купівля 30.63Продаж 31.06
- Актуальне
- Важливе