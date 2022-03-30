Мінфін пропонує почати продавати військові облігації громадянам країн ЄС і США
Міністерство фінансів працює над розширенням кола іноземних покупців військових облігацій за рахунок громадян країн ЄС і США
Про це повідомив міністр фінансів Сергій Марченко, пише Інтерфакс-Україна.
"Ми працюємо з Комісією з цінних паперів США над тим, щоб вони у найкоротший термін дозволили некваліфікованим інвесторам, фізособам – американським громадянам купувати наші військові облігації", - сказав голова Мінфіну.
Наразі цінні папери можуть купувати у США тільки професійні інвестори, тоді як міністерство прагне розширити коло потенційних покупців військових облігацій за рахунок громадян США.
Для цього Мінфін також працює з єропейським регулятором, щоб спростити купівлю таких облігацій для громадян країн ЄС.
- Нагадаємо, військові облігації купили 3 тис. громадян і представників бізнесу.
- Офіс президента закликає міжнародний бізнес купувати військові облігації України.
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