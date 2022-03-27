Мінфін скерує 6 млрд грн освітніх субвенцій на підтримку громад під час війни
Уряд ухвалив постанову, якою вніс зміни до порядків та умов надання освітньої субвенції і субвенції на підтримку осіб з особливими освітніми потребами
Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.
"Рішення прийнято для недопущення фінансових порушень і підтримки громад України в умовах воєнного стану", – йдеться в повідомленні.
За інформацією Державної казначейської служби, станом на 1 лютого на рахунках місцевих бюджетів було акумульовано 5,6 млрд грн невикористаних залишків коштів освітньої субвенції, а також субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ‒ 204 млн гривень.
Водночас станом на 1 січня у місцевих бюджетах залишки освітньої субвенції вже становили 7 млрд грн, а субвенції на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами ‒ 213 млн гривень.
"Наразі у нас у пріоритеті захист суверенітету України на фоні повномасштабного вторгнення Росії. Тому майже 6 млрд грн залишків освітньої субвенції, які були накопичені на рахунках місцевих бюджетів станом на 01.01.2022, можуть бути використані для захисту територіальної оборони, задоволення продовольчих потреб, евакуації населення з небезпечних територій у безпечні місця та їх облаштування", ‒ заявив заступник міністра фінансів Роман Єрмоличев.
- Нагадаємо, Верховна Рада України видала законопроєкт, згідно з яким податки на імпорт товарів під час війни скасовуються.
- Додамо, український уряд прийняв постанову, яка регламентує, що ціна на "преміальне паливо" не може більш ніж на 5% перевищувати ціни звичайного.
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