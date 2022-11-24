Міністерка Тайваню: доступ до правдивої інформації – базова потреба людини
Якщо у перші дні війни Україна не змогла б забезпечити наявність Інтернету, то весь світ дізнавався б новини від російських медіа
"Тому урок №1, який ми засвоїли, полягає в тому, що ми повинні будь-що забезпечити високоякісний зв'язок, який є життєво необхідним для роботи журналістів, у тому числі цивільних", - про це заявила міністерка цифрових технологій Тайваню Одрі Тан в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо.
"В перші дні, коли Росія напала на Україну, я не спала всю ніч, перевіряючи не лише Твіттер, але й Kyiv Independent, де багато журналістів робили репортажі з місця подій. Якби в той час у Києві не було інтернету, всі спраглі до інформації люди споживали б тільки російську брехню", - розповіла вона.
За її словами, уряд Тайваню інвестував понад 15 млн євро в стаціонарні орбітальні супутникові приймачі як стаціонарні, так і мобільні, щоб побудувати систему, яка успішно працює в Україні. Незалежно від того, наскільки віддалено ви знаходитесь, перебуваєте в глибинці, на віддаленому острові, чи, навіть, на вершині Нефритової гори, висотою майже 4 000 м, ви все одно можете вести пряму трансляцію, користуючись високоточним інтернетом за 15 євро на місяць.
Також Одрі Тан наголосила, що окрім доступу до інформації дуже важливою є цифрова компетентність. "Наші школярі всі вчаться не тільки медіаграмотності, тобто коли ви читаєте і споживаєте, але й компетентності, коли ви пишете і створюєте. Таким чином, вони беруть участь у вимірюванні якості повітря, щоб розвінчати чутки про забруднення повітря, натомість знайти реальні забруднювачі. Вони також могли перевіряти факти про кандидатів у президенти під час дебатів напередодні президентських виборів 2020 року. І якщо студенти знайдуть якусь помилку, що не відповідає дійсності, їхнє ім'я може з'явитися в ефірі. Спільна перевірка фактів є важливою практикою громадянського суспільства" - розповіла вона.
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