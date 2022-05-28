Міністр фінансів Росії Силуанов назвав долар та євро "токсичними фантиками"
Міністр фінансів Росії Антон Силуанов, виступаючи перед студентами фінансового університету 27 травня, назвав долар та євро "токсичними фантиками"
Про це передають в РИА Новости.
"Навіщо вона потрібна, ця валюта? Тобто ми продаємо власний набуток - газ, одержуючи фантики, токсичні фантики. Навіщо вони потрібні?" – заявив глава мінфіну РФ.
У підтримку економіки цього року, за його словами, вкладено 8 трлн (3,6 трлн грн). Для порівняння: на виплату пенсій у 2022 році Росія витратить 600 млрд руб. (269 млрд грн).
- Нагадаємо, 23 березня Володимир Путін заявив про переведення оплати постачань газу до країн Євросоюзу та інших держав, які ввели обмежувальні заходи проти Росії, у рублі. Потім він підписав відповідний указ і повідомив, що якщо "недружні" країни не платитимуть у рублях з 1 квітня, то Росія вважатиме це невиконанням зобов'язань щодо газових контрактів.
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