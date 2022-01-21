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Міноборони підготувало новий наказ щодо військового обліку для жінок: визначено 14 спеціальностей та 6 професій

21 січня, 2022 п'ятниця
22:55
Суспільство жінки військові

Міністерство оборони України розробило нову редакцію наказу щодо взяття на військовий облік жінок, згідно з якою визначено 14 спеціальностей та 6 професій, які передбачають взяття на військовий облік

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

"Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього переліку", - йдеться у повідомленні.

Ці спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями, у попередніх редакціях йшлося про 35 фахових напрямків, що об'єднував понад 200 спеціальностей.

Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, до переліку увійшли не всі спеціальності, які теоретично могли б знадобитися, а тільки ті, які були б актуальними в осяжній перспективі.

"Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку - можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з'являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА (безпілотного літального апарату, - ред.) - це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим", - зазначив Резніков.

Він додав, що в Міноборони також вдосконалюють процедуру постановки на облік. Основна мета - усе, що можливо, перевести в цифровий формат та зробити дистанційно.

Також Резніков пояснив, що до жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані, не можуть бути застосовані жодні штрафи, адже це не передбачено жодним нормативно-правовим актом.

"Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов'язані - це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов'язаною людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов'язаними лише після того, як стають на військовий облік, і до моменту ставання на облік вони не є такими", - пояснив Резніков.
 

  • Нагадаємо, 23 грудня 2021 року стало відомо, що українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік.
  • 27 грудня 2021 року електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів.
  • 28 грудня 2021 року у Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.
  • 31 грудня 2021 року повідомляли, що Міноборони може скасувати штрафи, перевести військовий облік у онлайн-формат і зробити добровільним для окремих професій. 
  • Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/130110-еп щодо скорочення списку професій для військового обліку жінок та звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням уточнити низку деталей, зокрема - скоротити список професій для військового обліку жінок.


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міноборони
військовозобов'язані
Олексій Резніков
військовий облік
жінки в армії
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