Міноборони підготувало новий наказ щодо військового обліку для жінок: визначено 14 спеціальностей та 6 професій

Про це повідомляє пресслужба Міноборони.



"Переважно йдеться про спеціальності та професії у сфері медицини, електроніки, зв'язку, метрології та картографії, фінансів, бухгалтерського обліку та аудиту тощо. Остаточний перелік буде затверджено після отримання погоджень від інших відомств. Також у проекті наказу закладено механізм перегляду цього переліку", - йдеться у повідомленні.



Ці спеціальності та професії споріднені з близько 100 військово-обліковими спеціальностями, у попередніх редакціях йшлося про 35 фахових напрямків, що об'єднував понад 200 спеціальностей.



Як повідомив міністр оборони України Олексій Резніков, до переліку увійшли не всі спеціальності, які теоретично могли б знадобитися, а тільки ті, які були б актуальними в осяжній перспективі.



"Генеральний Штаб ЗСУ отримає можливість у разі необхідності та нагальних потреб вносити зміни до переліку - можливо, якісь спеціальності втратять актуальність чи з'являться якісь нові. Скажімо, зараз оператор БПЛА (безпілотного літального апарату, - ред.) - це затребуваний фах, адже у нашій армії розвивається цей компонент. А років 10 тому він не розглядався як щось актуальне. Таким чином ми зробимо облік ритмічним і плановим", - зазначив Резніков.



Він додав, що в Міноборони також вдосконалюють процедуру постановки на облік. Основна мета - усе, що можливо, перевести в цифровий формат та зробити дистанційно.



Також Резніков пояснив, що до жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані, не можуть бути застосовані жодні штрафи, адже це не передбачено жодним нормативно-правовим актом.



"Що стосується штрафів, то їх не можуть застосовувати до жінок, спеціальності яких передбачають постановку на облік. Військовозобов'язані - це громадяни, які перебувають у запасі для комплектування збройних сил та інших військових формувань на особливий період, а також для виконання робіт із забезпечення оборони держави. Військовозобов'язаною людина стає лише після постановки на військовий облік. Жодним нормативно-правовим актом не передбачено штрафів для жінок, які вперше стають на облік як військовозобов'язані. Тобто, ще раз: жінки стають військовозобов'язаними лише після того, як стають на військовий облік, і до моменту ставання на облік вони не є такими", - пояснив Резніков.



Нагадаємо, 23 грудня 2021 року стало відомо, що українські жінки мають стати на військовий облік до кінця 2022 року. Головнокомандувач ЗСУ Залужний пояснив, навіщо жінок беруть на військовий облік.

27 грудня 2021 року електронна петиція про скасування наказу Міноборони про військовий облік для жінок набрала необхідних 25 тис. голосів.

28 грудня 2021 року у Раді зареєстрували законопроєкт про добровільний військовий облік для жінок.

31 грудня 2021 року повідомляли, що Міноборони може скасувати штрафи, перевести військовий облік у онлайн-формат і зробити добровільним для окремих професій.

Президент України Володимир Зеленський відповів на електронну петицію № 22/130110-еп щодо скорочення списку професій для військового обліку жінок та звернувся до міністра оборони України Олексія Резнікова з проханням уточнити низку деталей, зокрема - скоротити список професій для військового обліку жінок.



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