Міноборони закликало не поширювати фото та дані полонених і зниклих на окупованих територіях

Про це пише заступниця голови Міністерства оборони України Ганна Маляр.

Українців просять не публікувати у соцмережах фото зниклих або полонених українських воїнів у військовому однострої, з указанням прізвища, ім’я, по батькові та військової посади.

"Такі пости переважно супроводжуються підписами на кшталт "Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може, хтось знає чи шукає цю людину" або "Помоліться за повернення" та містять персональні дані військового. Йдеться про додаткову інформацію, як-от значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередня робота, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо", - написала Маляр.

Посадовиця наголосила, що люди на світлинах, у полоні можуть для окупантів бути "цивільними". Або ж людина може переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ворог отримує орієнтир для пошуків.

"Памʼятайте, що поширення в соцмережах інформації про позивні українських бійців, військові частини та місця їхньої дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців у полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але і їхнім бойовим побратимам", - додала Маляр.

Аби повідомити про зникнення військового необхідно звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі Головного управління розвідки Міноборони України.

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Контакти: +38 (095) 412 74 24 та +38 (044) 425 12 09.

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