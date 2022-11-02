Міноборони закликало не поширювати фото та дані полонених і зниклих на окупованих територіях
Міністерство оборони просить українців не публікувати фотографії та особисті дані зниклих і полонених військових, адже це може зашкодити їм
Про це пише заступниця голови Міністерства оборони України Ганна Маляр.
Українців просять не публікувати у соцмережах фото зниклих або полонених українських воїнів у військовому однострої, з указанням прізвища, ім’я, по батькові та військової посади.
"Такі пости переважно супроводжуються підписами на кшталт "Ця особа перебуває в полоні, подивіться, може, хтось знає чи шукає цю людину" або "Помоліться за повернення" та містять персональні дані військового. Йдеться про додаткову інформацію, як-от значущість цієї особи для суспільства, її політичні погляди, місце служби чи попередня робота, відомості про склад сім’ї, про рідних і близьких тощо", - написала Маляр.
Посадовиця наголосила, що люди на світлинах, у полоні можуть для окупантів бути "цивільними". Або ж людина може переховуватись на тимчасово окупованих територіях і шукати можливості повернутись. Оприлюднюючи дані та фото такої людини, ворог отримує орієнтир для пошуків.
"Памʼятайте, що поширення в соцмережах інформації про позивні українських бійців, військові частини та місця їхньої дислокації, про обставини потрапляння військовослужбовців у полон тощо несе загрозу не тільки самим полоненим, але і їхнім бойовим побратимам", - додала Маляр.
Аби повідомити про зникнення військового необхідно звертатися до Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, який діє на базі Головного управління розвідки Міноборони України.
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